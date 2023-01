Dani Mauriz, candidat de Junts a Sant Vicenç, ha iniciat amb membre de la candidatura un porta a porta comercial per «poder conèixer de primera mà els temes que més els preocupen», en aquest cas botigues, establiments, bars, restaurants i serveis del poble. En total, es calcula que seran aproximadament unes 300 visites.

Fonts de la candidatura han explicat que aquesta acció ha començat durant el mes de gener i se suma al porta a porta que s’està fent «als més de 4.000 habitatges de Sant Vicenç», que va començar el mes de setembre i en el qual ja s’ha contactat, afirma, amb més de la meitat de les llars del municipi.

L’alcaldable de Junts per Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, explica que aquesta «és una bona manera de prendre el pols als veritables interessos i preocupacions dels nostres veïns i veïnes per poder-los donar respostes i oferir solucions reals des de l’Ajuntament». I afegeix que «de les aportacions que recollim, en sortirà el nostre programa electoral per a les properes eleccions municipals, que serà alineat al 100% amb allò que demana la ciutadania».

Durant les visites, Mauriz es presenta i parla amb els veïns i veïnes. En cas de no trobar-los a casa o al seu comerç quan fa la visita, se’ls deixa un fullet de presentació, amb el qual poden fer arribar els seus comentaris i suggeriments al partit o reprogramar la visita.

Candidat per primer cop

Dani Mauriz, nascut el 1973 i fill de Sant Vicenç, ha estat regidor al municipi des del 2007 fins a l’actualitat, ha format part del govern municipal entre el 2007 i el 2019, va ser conseller comarcal del 2011 al 2015 i és secretari d’organització de Junts Bages des del 2019. Va ser escollit candidat de Junts per a l’alcaldia de Sant Vicenç de Castellet amb el 100% dels vots de la militància que van assistir a l’assemblea. És diplomat en Ciències Empresarials, Graduat en Administració i Direcció d’empreses i MBA en Administració i Direcció d’empreses. Mauriz també és director de l’Escola Montserrat de Formació Professional des de l’any 2000, soci de diverses entitats del municipi i exjugador i extrenador del CB Castellet.