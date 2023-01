Monistrol de Montserrat s’ha retrobat aquest divendres amb el ball del Bo-Bo en la seva màxima esplendor, sense les mascaretes de l’any passat ni les restriccions que fa dos anys van impedir celebrar-lo. Era un retorn esperat que ha omplert a vessar la plaça del Bo-Bo, on s’ha pogut gaudir del ball en la seva versió més femenina, després que la persona que ha anunciat els administradors de les festes de l'any que ve (els noms de les parelles que ballaran) ha estat una dona per primer cop en la història. La celebració, amb què Monistrol renova anualment el vot de poble al seu patró, Sant Sebastià, té els orígens al segle XVI.

Amb aquesta novetat, la figura del Credencer, que és qui fa públic cada any aquest nomenament durant el ball, s’ha realçat però sense prendre protagonisme als balladors i balladores, que han acaparat totes les mirades amb l’estrena dels vestits de gala confeccionats expressament i que es reserven per a l’ocasió, especialment a partir de la segona figura (la segona tongada de danses en què es treuen les capes).

L’acte ha començat amb puntualitat, i com mana la tradició, la primera ronda de tres voltes l’ha obert el contrapàs de les balladores amb el porrer, i després s’ha procedit als balls per parelles. Primer ha sortit Roger Torres Janer, com a abat, amb Rosa Maria Janer Subirana; després Marina López Miralles, com a prior, amb Razvan Marginean; i finalment, Ferran Parera Morales, com a batlle, amb Silvia Quarta. Amb un fred de rigorós hivern com el de temps enrere, han fet les habituals voltes a la plaça i amb la particular gesticulació del Bo-Bo com a mostra per desitjar salut als assistents. I a mitja dansa, arribava l’anunci dels administradors de l’any que ve. Enguany el feia Gemma Garcia Clotet, que havia presidit l’associació de Sant Sebastià, i que el passat dia de Sant Esteve va ser escollida com a nova Credencer, en substitució de Joaquim Nohales Morte.

Els administradors de les festes del 2024 seran Josep Maria Camps Marçal com a abat, Biel Ribalta Sánchez, com a prior, i Xavier Cervantes Porta com a batlle. Tindran tot un any per endavant per preparar-se.