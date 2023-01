Sant Vicenç de Castellet estrena dilluns la ruta Comerços a la Memòria, un itinerari gratuït a través de codis QR per recordar algunes de les botigues històriques i llocs emblemàtics que ja no hi són, però que formen part de la memòria viva del poble. «La ruta també farà memòria de persones rellevants en la història del comerç de Sant Vicenç de Castellet», segons ha dit el regidor de Cultura, Jordi Palma.

L’itinerari acaba al mateix lloc on comença, al nou Punt d’Informació Turística, a la plaça de la Generalitat, i passarà pel Coro, al carrer Sant Joan; l’Ateneu, a la plaça d’Anselm Clavé; els 4 cantons, a la cruïlla del carrer Gran amb el carrer General Prim; l’Ajuntament a la plaça de l’Ajuntament; i la Bonavista al carrer Gran cantonada amb l’avinguda delSecretari Canal Ï. La ruta de dilluns, a les 12, serà amb una acció teatralitzada. Si es respon un quiz un cop feta, els visitants podran endur-se un record de Sant Vicenç.