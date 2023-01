Els Romeus omplen els carrers i places de Monistrol de Montserrat

La tavernera busca un «home tendre» que l’aparti de la mala vida que porta; el Guillem Tramunt, que d’aiguardents i vins en sap un munt, va donant voltes pel poble per vendre el seu vi i licors; i la Gregoria Codina només fa que queixar-se que el seu home, el Mostassaf, es passa tota la vida a la taverna amb, efectivament, la tavernera.

Això és tan sols un tast del que està passant aquest cap de setmana a Monistrol de Montserrat. Celebra la festa dels Romeus per recordar que al segle XVI la pesta va arribar al municipi. Va causar estralls, i la tradició diu que Sant Sebastià «gloriós va foragitar el mal infecciós».

Aquest dissabte Monistrol ha fet un salt en el temps i la plaça de la Font Gran, per exemple, s’ha convertit en la plaça de la Taverna on s’hi ha instal·lat un mercat medieval. I el que atrau més a la gent: hi ha actuacions teatrals al carrer que evoquen l’època de la pesta. S'escampen pel passeig de la Canaleta, un dels escenaris principals de la fira, la plaça del Bo Bo, la de l’eslésia o al carrer de Sant Joan.

Aquest diumenge hi tornarà a haver, per exemple, la dona del Mostassaf queixant-se, el Tramunt venent els seus licors o la tavernera intenta convèncer tothom de prendre un vi calent per combatre el fred.

Tot i així l’eix principal de la festa dels Romeus és la visita del pare abat a la població, l’escenificació de l’arribada de la pesta, la dels metges i la festa final, quan el miracle obra que la vila deixi d’estar empestada.

Els famosos peregrins

Un dels espectacles que s’ha guanyat el favor del nombrós públic assistent és «La genuflexió del peregrins». «Genoflexió, penitència i contricció», proclamen ells mateixos per, a continuació, vendre butlles «per poder menjar amb gula». O el que és més important, «per fornicar, perquè amb la butlla aquest pecat està dispensat».

La festa dels Romeus continuarà aquest diumenge a partir de 2/4 d’11 del matí i fins a 3/4 de 8 del vespre. Durant tot el dia, més de 200 actors i actrius, veïns del poble, fan possible el viatge al passat.

Una de les particularitat d’enguany és que prèviament s’ha treballat a les escoles del municipi perquè els estudiants «entenguin millor la festa», segons l’organització. «És un projecte de futur» per garantir la continuïtat dels Romeus.