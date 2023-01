El jutge ha decretat llibertat provisional pel jove de Navarcles de 20 anys d’edat que aquest dissabte va atropellar mortalment dues persones al polígon industrial de la població.

El jutge li ha retirat el permís de conduir i s’haurà de presentar un cop al mes als jutjats. El jove està acusat d’un doble homicidi imprudent.

Els fets van passar aquest dissabte cap a les 2 del migdia al carrer Tèxtil de Navarcles, al polígon industrial de la població. Per causes que es desconeixen i que els Mossos estan investigant, el jove va perdre el control del vehicle amb tant mala fortuna que en aquell moment passejaven per l’indret Domènec Seubas i Josefina Moyano, de 72 i 77 anys, que mantenien una relació. Van morir a l’acte.

El jove va ser traslladat a l’Hospital de Sant Joan de Déu per ser atès de ferides menys greus que va patir en el sinistre. Posteriorment va ser detingut i va passar la nit a la comissaria dels Mossos fins que aquest diumenge al matí ha passat a disposició judicial.

Aquest dilluns a les 12 del migdia se celebrarà a la plaça de l’Ajuntament de Navarcles una concentració per expressar el condol i el suport a les famílies. L’ha convocat el propi Ajuntament de Navarcles i també l’esplai de la població, on Seubas hi feia teatre.