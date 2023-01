Dues persones, un home i una dona que eren parella, han mort aquest dissabte vora les 2 del migdia atropellats per un cotxe a Navarcles. Per motius que es desconeixen i que s'estan investigant, el vehicle va perdre el control i va envestir les dues persones que, segons sembla, passejaven per l'indret. El conductor, un jove de 20 anys de Navarcles, està detingut com a presumpte autor de dos homicidis involuntaris.

L'accident s'ha produït al carrer Tèxtil, al polígon industrial de Navarcles, i a prop d'una zona d'aparcaments. Els finats són un home conegut a la població perquè feia teatre al grup d'esplai del poble, Domènec Seubas, i la seva parella, Josefina Moyano, navarclina de tota la vida. El conductor, un jove de Navarcles que pilotava un Subaru, s'ha aturat i ha esperat fins que ha arribat la policia. En un primer moment ha estat traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on se li ha fet un examen mèdic que no ha trobat ferides significatives. Ha donat negatiu en drogues i alcohol. Un cop realitzades totes les proves, ha quedat detingut com a presumpte autor de dos homicidis involuntaris. Arran de l'accident s'han activat quatre unitats i un comandament del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més a més de la Policia Local de Navarcles i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació. L'avís de l'atropellament s'ha rebut a les 13.36 hores. El cotxe anava a una velocitat prou elevada per, a més d'envestir les dues persones, que han quedat esteses a terra, tombar també un fanal, que aquest dissabte a la tarda ja estaven reparant.