El Consell Comarcal del Bages ha signat per primera vegada amb els 29 ajuntaments de la comarca els convenis per a la prestació, coordinació i suport de diferents serveis vinculats a la inclusió social, l’acollida i l’envelliment. L’Àrea d’Atenció Social Especialitzada ha presentat els detalls del conveni vigent per als anys 2023, 2024 i 2025 en el marc d’una reunió informativa amb els representants polítics del territori.

La consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Eulàlia Sardà, ha apuntat que «la signatura del conveni és important perquè fa explícit el compromís de la nostra institució de ser al costat dels municipis i promoure que els serveis arribin al conjunt de la ciutadania». En aquest sentit, el Consell Comarcal del Bages s’ha reforçat per «prestar alguns d’aquests serveis al territori i fer-ho amb una visió descentralitzada amb els serveis i els equips tècnics especialitzats donant suport als ajuntaments i als serveis socials bàsics», ha afegit Sardà. Cinc serveis concrets El conveni estableix el cofinançament dels serveis de Migració i primera acollida de les persones refugiades i desplaçades i Envelliment i Servei d’Atenció Especialitzada a la Vellesa (SEAV) del Bages, que seran assumits pel Consell Comarcal del Bages i els municipis. En paral·lel, els ajuntaments tindran accés als serveis de Transport Adaptat i Assistit, Jovent en situació de vulnerabilitat i Plans, programes i projectes d’acció comunitària, que comptaran amb el finançament íntegre de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell. Durant les pròximes setmanes es farà una segona reunió informativa amb el personal tècnic dels ajuntaments de la comarca perquè tinguin coneixement dels serveis de què disposen els municipis.