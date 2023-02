Súria ha completat les obres del centre social de Sant Jaume i amb ell posa pràcticament el punt final al pla d'actuacions que s'han dut a terme en aquest sector durant més d'una dècada, promoguts en el seu moment en el marc de la Llei de Barris. El nou equipament serà de titularitat municipal i podrà ser utilitzat per a les activitats de l’associació de veïns.

D’aquesta manera, el barri de Sant Jaume disposarà per primera vegada d’un equipament públic per a usos veïnals, socials o culturals. El nou centre social té una superfície construïda de 186,2 metres quadrats, adaptada a l’estructura construïda a l'antiga illa de Sant Jaume durant les anteriors fases de remodelació del barri. Es tracta de tot un espai creat a partir dels enderrocs que es van fer d'antcs edificis per esponjar el sector.

El nou equipament disposa de sala polivalent, adient per a la celebració d’actes públics de petit format, i d’altres espais per a l’activitat veïnal, magatzem i serveis. Actualment s’està en espera de rebre l’autorització per a la instal·lació dels comptadors per a la posterior posada en marxa del nou centre social. El desenvolupament del projecte ha inclòs l’arranjament de l’entorn del nou equipament, incloent-hi la plantació d’arbres.

La construcció del centre social i la urbanització dels carrers que formen l’illa central han estat els darrers projectes al barri de Sant Jaume i Sant Sebastià previstos en el programa de reforma integral d’aquest sector, que, juntament amb el del Poble Vell, es va començar a promoure l’any 2007 dins l’anomenat Pla de Barris, impulsat per la Generalitat de Catalunya.

En les fases anteriors es van portar a terme treballs d’urbanització i millora de l’accessibilitat en els carrers Sant Sebastià i Sant Jaume. Les actuacions realitzades al llarg dels darrers anys han permès transformar aquest sector del barri, posant com a prioritat la mobilitat de les persones a partir de criteris d’esponjament urbà.

El 2012, quan es va portar a terme la reforma al sector de la carretera de Sant Salvador, el conjunt d’actuacions que es recollien en el projecte integral del Pla de Barris de Súria ja estava executat en el 80%. La tercera i última fase, però, que se centrava en la urbanització dels carrers de Sant Sebastià i Sant Jaume, és la que ha comportat més dificultats i la que ha anat endarrerint la finalització de tot el programa. Bàsicament, pel fet que el Pla de Barris es va veure afectat de ple per les retallades pressupostàries de la Generalitat, i també perquè aquesta part del programa incloïa l’expropiació d’un seguit de finques que es van anar adquirint i enderrocant.