La CUP de Santpedor ha iniciat una campanya per denunciar «negligències» en el contracte de l’empresa que gestiona la residència municipal Cal Jorba, l’Onada Serveis. La formació, que ha presentat una queixa al Síndic de Greuges, ha exposat aquest dijous, a les portes del centre residencial, incompliments com l’absència de control, la vulneració de drets laborals i la manca de transparència de l’entitat. Per aquest motiu, demana a l’equip de govern de l’Ajuntament de Santpedor que «extingeixi el contracte amb l’empresa». La protesta ha comptat també amb familiars d’usuaris de la residència que asseguren que la qualitat del servei ha empitjorat en el darrer any.

Després de portar al ple municipal, en diferents ocasions, les irregularitats de l’empresa concessionària de la residència municipal, la CUP de Santpedor ha decidit traslladar la protesta al carrer. Aquest dijous ha iniciat una campanya per reclamar «més transparència» i els «comptes clars» en la gestió del centre residencial, que va obrir portes fa 8 anys. El regidor de la CUP, Aniol Vila, ha assegurat que «al llarg de tota aquesta concessió s’ha posat de manifest un seguit de clares irregularitats». Entre els incompliments del contracte, la CUP destaca que l’entitat no ha presentat mai l’estat de comptes, «tot i que es tracta d’un servei públic», l’extralimitació dels serveis, l’assignació de tarifes sense tenir en compte el preu establert i la vulneració de drets laborals. La formació exigeix a l'Ajuntament que «extingeixi el contracte amb aquesta empresa arran de tot aquest seguit d’irregularitats». Segons Vila, «entenem que l'equip de govern no ha sigut prou contundent i durant molts anys ha deixat passar aquesta situació sense fer-hi front d’una manera valenta». Per la seva banda, familiars d’usuaris de la residència també han fet notar el seu malestar perquè afirmen que el servei ha empitjorat arran del canvi de direcció del centre, a principi de l’any passat. Segons Jordi Arnau, familiar d’una usuària de la residència, «des del gener 2022, amb l’entrada de la nova direcció, va anar decaient la qualitat de vida dels nostres avis». En aquest sentit, assegura que hi ha manca de coordinació i restriccions en el menjar, a més d’un increment considerable de les quotes. Davant d’aquesta situació, la CUP de Santpedor ha decidit presentar una queixa al Síndic de Greuges on exposen, a més de la manca de fiscalització, altres aspectes com la impossibilitat de conèixer el preu de les tarifes (tan públiques com privades) que aplica l’entitat; la vulneració de drets laborals amb contractes temporals sota pretext de període de prova, sumant-se a això la falta de transparència pel que fa a la despesa del personal laboral i l’extralimitació en la prestació de serveis delimitats pel contracte, ja que l’entitat ha ofert el Servei d’Atenció Domiciliària sense estar en les seves possibilitats d’oferta. El document també fa referència a les queixes formulades per part d’usuaris sobre el funcionament de la residència, destacant «deficiències en el menjar» i «augments considerables de preu». A més, s’hi fa constar que el mes de desembre passat els regidors de la CUP van sol·licitar a l’Ajuntament de Santpedor la convocatòria d’una Comissió de Seguiment extraordinària «on es doni compliment als punts de fiscalització i control», sense que hagi estat convocada encara. Per tot plegat, a CUP sol·licita la intervenció del Síndic de Greuges «davant dels reiterats incompliments de l’entitat Residència Tercera Edat l’Onada SL i la possible manca de diligència per part de l’Ajuntament de Santpedor en la gestió de l’assumpte». En el marc de la campanya, la CUP ha penjat cartells en diferents punts del municipi on es pot llegir «A la residència municipal, els comptes clars» i havia penjat una pancarta de grans dimensions en un edifici en obres de davant la residència que, segons ha denunciat la formació, l'empresa ha «obligat» als treballadors del centre a despenjar-la.