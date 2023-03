Sallent ja té pràcticament a punt el terreny on es reubicarà l’envelat, fins ara situat al carrer Verge del Pilar i que passarà a situar-se a la zona de darrera les pistes de tennis. Una estructura que es vol mantenir, com fins ara, per a usos polivalents.

Fins ara ja s’ha pavimentat la nova zona de darrera les pistes per poder rebre l’estructura i ja s’ha començat a desmuntar-ne les lones per procedir al trasllat de l’equipament. Es preveu que les obres finalitzin entre finals de març i principis d’abril. Un cop es realitzi el trasllat, l’espai que fins ara ocupava l’envelat, d’uns 4.000 metres quadrats, quedarà lliure per ser urbanitzat i delimitat amb cinc parcel·les, tres de les quals són perquè els veïns que encara queden al barri de l’Estació s’hi puguin construir el nou habitatge.

L’Ajuntament va esperar a iniciar els treballs a començament d’any per deixar passar els actes que es fan a l’envelat durant les festes de Nadal, i poder-hi treballar ara que és una època de poca activitat. Igualment, s’han buscat alternatives, de manera que les classes de gimnàstica que s’hi feien s’han traslladat temporalment a una nau del polígon Berenguer, i per a actes del Carnaval es va llogar un altre envelat.

Tal i com ja va explicar aquest diari, el trasllat de l’envelat és el pas previ a la urbanització de l'espai que ocupa al carrer Verge del Pilar, i un cop feta, s’haurà completat la reordenació de l’accés nord de Sallent, després que fa unes setmanes es va donar per finalitzada la millora que s’ha fet al passeig de Guillem Viñas amb una zona de parc i els passos a nivell.

La urbanització del carrer Verge del Pilar es completarà dins d’aquest 2023. Anirà a càrrec de l’Ajuntament, i paral·lelament es farà efectiva la permuta amb l’Incasòl, que és la nova propietària dels terrenys on hi haurà les cinc parcel·les, amb què cedirà un solar del carrer del Molí a l’Ajuntament. Tot plegat es deriva de l’acord a què van arribar totes dues institucions l’any 2009 per donar resposta a les famílies del barri de l’Estació que es van acollir a l’opció de rebre una parcel·la urbanitzada i una indemnització econòmica per compensar la pèrdua del seu habitatge amb el desallotjament forçat pel risc d’esfondrament. Es tracta de tres unitats familiars afectades, que si volen ja poden començar a construir la casa en paral·lel als treballs d’urbanització tan bon punt s’hagi retirat l’envelat i s’hagi formalitzat la cessió dels terrenys a l’Incasòl.