Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, posa en marxa la segona edició de l'Operació Pasqua, una activitat familiar que proposa descobrir d’una manera participativa la descoberta tant de la tradició nostrada (la mona) com l'anglosaxona (ous de Pasqua de colors) d'aquestes dates per acabar votant la que més agradi als participants.

A la primera part de l’activitat, els participants, agrupats per nuclis familiars, hauran de buscar i trobar els ous de Pasqua amagats als Jardins de Casa l’Amo. No serà una tasca senzilla i amb les pistes que se’ls doni hauran de posar-hi enginy i ganes per omplir l’ouera.

Un cop tinguin l’ouera plena podran passar a la segona fase de l’activitat que proposa endinsar-se a la cuina de la Fundació Alícia, per decorar una deliciosa mona de Pasqua i descobrir-ne el seu origen.

Aquesta serà la segona edició d’una proposta que l’any passat va esdevenir tot un èxit. El taller familiar, que ha de comptar amb la complicitat de les famílies, es realitzarà els caps de setmana des de l’11 de març al 10 d’abril i coincidint en Setmana Santa, període en el qual també s’oferiran sessions entre setmana. Les entrades per l’activitat, a un preu de 5 euros adults i 9,5 els infants, poden adquirir-se ja a la pàgina web de l’equipament i a les taquilles del monestir i inclouen tot el material necessari per a la realització d’una mona individual que cada infant podrà emportar-se a casa.

Tota la informació de l’activitat, dates i horaris es pot trobar a la pàgina web del complex (www.monsantbenet.cat).