Sallent celebrarà enguany la seva pròpia Feria de Abril, amb activitats diverses durant tot un llarg cap de setmana, que començarà el divendres 14 i s'acabarà el diumenge dia 16. La proposta s'inclou dins la programació Abril, Mes de la Cultura, que ha organitzat la regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament en col·laboració amb entitats del poble durant tot el mes amb vàries disciplines, i que tindran el nucli central en la Diada de Sant Jordi.

De fet, l’any passat ja s’havia programat la Feria de Abril, però la meteorologia va impedir que es pogués celebrar. Enguany s'ha previst amb tres dies de d'activitats que tindran lloc a la Torre del Gas. La música i la dansa en seran les protagonistes, com per exemple amb el concert de tardeo amb Peyote, el concert de Sarau José Desviao o l’actuació de ball de l’escola Lourdes Jiménez. L'Ajuntament ha volgut dissenyar una proposta per a tots els públics, de manera que s'hi incorporarà una zona infantil d'inflables entre les 12 del migdia a 7 de la tarda, i comptarà també amb un servei de food trucks.

L'altra gran aposta serà la Diada de Sant Jordi, que se celebrarà a la Plaça Anselm Clavé i la Plaça St. Antoni M. Claret amb actuacions musicals, dansa, tallers, i castells, que complementaran les diverses parades de roses i llibres. També tindrà lloc un espectacle amb visió feminista, "La llegenda de les Jordines", i els Amics de les Enramades faran un taller de xapes, punts de llibres i roses de paper.

Una programació inclusiva

Amb la programació d’aquest 2023, l'Ajuntament pretén oferir activitats per a totes les edats i gustos. Segons l'alcalde, Oriol Ribalta, “són actes pensats per al conjunt de la població i que deslocalitzem més que mai per fer arribar la cultura a tothom i portar-la als barris”.

Pel que fa a la programació infantil i familiar, inclou actes com la masterclass de zumba, un espectacle infantil sobre Sant Jordi, una batucada infantil, lectura de contes al nou pati de la Casa Torres Amat, i cinema infantil, entre altres. També hi haurà activitats esportives, com la caminada per la Séquia amb espectacle familiar, que és una ruta itinerant de 3 quilòmetres programada per al 2 d’abril, i el Torneig de Petanca Social, del 29 d’abril. Així mateix, s'ha programat el 51è Campionat de Catalunya Ocellaire de la Federació catalana de caça d’ocells fringíl·lids, per al dia 30.