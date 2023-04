L'antic edifici conegut com El Mercantil, que data del 1911 i és situat en ple centre del nucli de Navàs, passarà a ser de propietat municipal. Actualment, aquest immoble d'estil modernista pertany a una entitat bancària, i l'Ajuntament l'adquirirà per un import de 99.500 euros.

El Mercantil és un edifici molt característic al poble, tant per la seva antiguitat com per l'estètica i els diferents usos que ha tingut al llarg de la història. Va ser construït l'any 1911 per Josep Alsina i Coll, i encara se'n conserven els plànols a l'Arxiu Municipal. És situat a la cantonada de la carretera de Berga amb el carrer Pau Casals, i ocupa una superfície total de 376 metres quadrats, repartits en una planta baixa un pis. L'edifici, que va ser declarat Bé Cultural d'Interès Local, destaca pel seu estil modernista de maó vist amb filigranes de forja als balcons i amb una varietat d'elements decoratius, i pel fet que ha mantingut l'estètica original malgrat el pas del temps i els diversos usos que ha tingut l'immoble. Antigament havia estat un bar i una casa d'hostes, i en la seva etapa més recent va ser la seu d'una entitat bancària.

Segons fonts municipals, aquesta compra respon a la voluntat de l’Ajuntament de rehabilitar el patrimoni local, que ja es va iniciar amb l’aprovació del catàleg de patrimoni, la rehabilitació de l’antic escorxador, la pallisa de Castelladral, la casa del mestre del Mujal o la rehabilitació del pont de les Galeries de Palà de Torroella.

La voluntat de l’Ajuntament és, en primera instància, consolidar l’edifici per evitar-ne la seva degradació, amb l’objectiu d’albergar-hi diferents usos municipals que de moment no ha detallat.