Prop d'un centenar de persones van assistir a l’acte de presentació de l’Escola de Vitivinicultura de la Catalunya Central. Es tracta d’un nou cicle formatiu de grau superior de Vitivinicultura, que l'Escola Vedruna d’Artés posarà en marxa el curs que ve i que neix de la mà del Celler Cooperatiu, una entitat amb més de 110 anys de trajectòria i un referent de la història vitivinícola del Bages. Després de dos anys de recorregut en estudis de cicles formatius, el centre dona un nou impuls als seus ensenyaments, i a banda d’oferir l’actual de grau mig d’Olis d’Oliva i Vins i formació contínua per a treballadors vinculats al sector, a partir del setembre vinent comptarà amb el grau superior.

L’esdeveniment de presentació es va celebrar a la nau gòtica del Convent de Santa Clara de Manresa amb un tast presidit pel reconegut sommelier Ferran Centelles i la periodista i també sommelier Sílvia Culell. Centelles va fer gaudir als assistents amb alguns dels últims descobriments científics sobre el plaer i les connexions neuroemocionals que provoca el tast. Va animar a treballar per la formació en un entorn de vinya i amb la tradició de la DO Pla de Bages, que genera ocupació tan en el sector primari com en la resta, incloent-hi el de serveis, amb iniciatives al voltant de l’enoturisme, tal i com va assenyalar també Eva Farré, secretària tècnica de la DO Pla de Bages. Micky Palau, enòleg del celler Abadal i col·laborador de l’ESVICC, va agrair poder convertir la seva passió en professió, destacant la vessant vocacional de la feina d’enòleg. L’acte també va donar veu a la resta de professors de la nova escola. Enric Forcada, alcalde d’Artés va situar el municipi com a capital geogràfica del món del vi de la Catalunya Central, justificant així el naixement de l’ESVICC al poble i celebrant l’aportació que suposarà.