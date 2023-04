L’alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch de la Torre, tornarà a encapçalar la llista de Junts en aquest municipi dins la plataforma Ara Pacte Local, de cara a les eleccions del 28 de maig. Ara Pacte Local, una plataforma liderada pel Partit Demòcrata i Ara Catalunya i integrada per una vintena de partits d’àmbit nacional i local

Lluch ha expressat “les seves ganes de continuar treballant pel municipi, des de l’experiència dels darrers quatre anys, per mantenir i millorar la bona feina que s’ha fet fins ara”. També ha agraït “la dedicació i la confiança” de l’actual equip de regidors que han estat al servei del poble en aquest mandat.

Joan Carles Lluch de la Torre, és regidor a l’Ajuntament de Rajadell des de l’any 2011, primer tinent d’alcalde a la legislatura 2015-2019 i en aquest darrer mandat ha estat l’alcalde amb la candidatura de Junts per Rajadell. A nivell personal, ha cursat estudis de la branca de l’electrònica. Professionalment ha desenvolupat la seva carrera a l’empresa japonesa de sistemes electrònics per a cotxes Denso, on es va incorporar el 1991 a la seu de Sant Fruitós de Bages. També s’ha format en coaching i lideratge.

L'equip que acompanyarà Joan Carles Lluch a la llista estarà format per Àlex Mazcuñán, Nelia Rincón, Sergi Garcia i Sònia Calvet, que ja formen part de l'equip de govern actual; i s'hi afegeix Álvaro Peña i Mònica Clarena. Els que repeteixen ho fan “amb la mateixa il·lusió i empenta que en les darreres eleccions del 2019” i es dona un salt de qualitat amb la incorporació de Peña i Clarena “per incorporar nous punts de vista a la candidatura”.