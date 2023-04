La publicació oficial ahir de les candidatures era una de les dates clau del calendari electoral, que va començar el passat 4 d’abril amb la publicació del decret de convocatòria de les eleccions municipals, que tindran lloc el proper 28 de maig. Ara, un cop s’han fet públiques les llistes que es presenten a cada municipi, del 29 d’abril al 3 de maig els ajuntaments faran el sorteig de la composició de les meses electorals i tenen tres dies, a partir del sorteig, per notificar-ho als membres que n'hauran de formar part.

D’aquí a 15 dies, el divendres 12 de maig a la mitjanit, començarà la campanya electoral que s’allargarà fins al 26 de maig. L’últim dia per demanar el vot per correu, que es pot sol·licitar des de la convocatòria de les eleccions, serà el 18 de maig i la votació es podrà fer del 8 al 24 de maig. El termini per demanar el vot des de l’estranger va començar el 4 d’abril i acaba aquest dissabte, 29 d’abril. En aquest cas, la votació es podrà fer del 2 al 24 de maig.

Un cop finalitzada la campanya i després d’una jornada de reflexió, el diumenge 28 de maig hi haurà les eleccions. El Ple de constitució dels nous ajuntaments i elecció d'alcaldes o alcaldesses tindrà lloc el dissabte 17 de juny, mentre que la constitució dels nous consells comarcals és prevista per a mitjans de juliol.