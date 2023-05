Sant Vicenç de Castellet ha donat un comiat multitudinari aquest dissabte al matí a Oriol Sardà, el santvicentí que va morir el cap de setmana passat mentre feia una travessa en grup a Espot, a la zona del Pic de Peguera. El comiat ha estat seguit per centenars de persones que gairebé han omplert la plaça Onze de Setembre i ha comptat amb emotius discursos de familiars i amics així com amb actuacions culturals de les entitats amb qui Sardà hi havia tingut relació.

La plaça ha estat presidida pels gegants que tant estimava Sardà i pel reguitzell de rams de flors que han deixat els seus familiars i amics a les escales de la plaça. També hi havia un espai per deixar i encendre espelmes en el seu record i un altre per omplir un àlbum amb fotos o paraules de record.

Per donar l'últim comiat a Oriol Sardà, familiars i amics van organitzar aquest gran acte popular obert a tothom qui hi volgués participar. La vinculació de Sardà amb el teixit associatiu i cultural de Sant Vicenç ha quedat palesa amb la participació d'entitats com els geganters, l'esbart dansaire, l'associació musical, el centre excursionista del poble, Ceps i Manduca, la comissió dels Reis Mags, Sant Vicenç Decideix. També han participat els fills de Sardà, les seves germanes i altres amics de la família.

Totes les persones que han dedicat unes paraules a Sardà han destacat que era una persona que sempre estava disposada a ajudar en tot el que fes falta i que a més ho feia amb molta energia i sempre amb un somriure. En aquest sentit també s'ha posat en valor la seva afició per la gastronomia, per la muntanya, per la cultura i les tradicions catalanes i, en definitiva, pel poble de Sant Vicenç de Castellet.