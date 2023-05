La pugna entre carlins i isabelins i la revolta social que va desencadenar a mitjan segle XIX, en el marc de la segona Guerra Carlina, es reviurà de nou aquest diumenge als carrers d’Avinyó en una nova edició de la Fira dels Matiners. Les tradicionals recreacions històriques compartiran espai amb les parades d’artesania i gastronomia, que s’escamparan pel nucli de la població. Enguany, es vol potenciar la zona del carrer major, on habitualment es concentren els artistes locals, amb la incorporació de nous espais: un campament carlí i una zona d’exposició i tastos.

Història, comerç, gastronomia, música i danses tradicionals es donaran la mà de nou aquest diumenge a Avinyó. El municipi bagenc es traslladarà a l’època de la Guerra dels Matiners (1846-1849), on la població bagenca també va tenir el seu protagonisme. Amb la plaça major com a epicentre, durant tot el dia, es recrearan escenes de la vida quotidiana de l’època, com un mercat o un casament, i els enfrontaments entre carlins i liberals, que tenen el seu punt àlgid a la tarda amb la representació de Combat d’Avinyó. Un dels elements singulars de la fira avinyonenca és el Ball dels Llancers, un conjunt de danses creades a partir de la recuperació de cançons populars antigues d’Avinyó i que segueixen l’estil i la coreografia de les danses de llancers del segle XIX.

A més, la plaça Major i els seus voltants acolliran el mercat dels Matiners, amb parades de comerços locals i forans, artesans, antiguitats, gastronomia i productes naturals i de proximitat. També hi haurà l’habitual demostració del funcionament de la telegrafia òptica, els alumnes de l’institut escola Barnola faran danses tradicionals i hi haurà una trobada de plaques de cava.

Tastets i campament carlí

Enguany, com a novetat, la fira incorporarà dos nous espais que potenciaran el carrer Major com a espai firal. D’una banda, al pati de cal Vilarasau, es podrà visitar una exposició sobre el Camí Ramader de Marina i es podran fer uns tastets de porc Ral i vi Abadal, dos dels productes estrella del municipi. Per l’altra, just al costat, el pati de cal Pastoret, s’instal·larà el campament carlí. Al mateix carrer, als baixos d’algunes cases s’hi ubicaran diferents espais de mostra i venda d’obres d’artistes avinyonencs i a l’exterior hi haurà una zona de jocs infantils.

La Fira dels Matiners també és una bona ocasió per visitar els espais patrimonials més emblemàtics del municipi com és el cas de la masia pairal de Cal Verdaguer, on es poden fer visites guiades al seus cellers. D’altra banda, la Torre Abadal, la casa modernista construïda el 1909 per l’arquitecte Alexandre Soler i March, obrirà de nou els seus jardins i, com a novetat, oferirà visites guiades a al seu interior i al celler.

Sopar gastronòmic, a Abadal

Com a acte previ, aquest divendres es farà la 9a edició del sopar gastronòmic de la Fira dels Matiners d’Avinyó al celler Abadal, que enguany s’inspira en el llibre de receptes «La Cuina dels Matiners», editat per l'Ajuntament d'Avinyó, en col·laboració amb la Fundació Alícia, on es recuperen diferents elaboracions culinàries de l’època.

El sopar maridarà també els dos productes gastronòmics estrella del municipi: el porc Ral del Grup Roma-Escorxador d’Avinyó i els vins Abadal. L’empresa Sic Gourmet s’encarregarà de cuinar l’àpat i el convidat d’honor del sopar d’aquest any serà gastrònom i director de la Fundació Alícia Toni Massanés.