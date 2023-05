David Saldoni tanca una etapa de 24 anys a l’Ajuntament de Sallent

David Saldoni, exalcalde de Sallent i en aquest mandat cap i portaveu del grup municipal de Junts (a l’oposició), ha viscut aquest dimecres el seu últim ple municipal (ha estat el darrer d’aquest mandat) després de 24 anys ininterromputs formant-ne part. Saldoni, qui va ser cap de llista de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet el 2019, ja va anunciar a principi de març que no es tornaria a presentar com a candidat a les municipals del proper 28 de maig. Va entrar per primer cop al consistori l’any 1999 com a regidor del municipi, sota el mandat de Jordi Moltó, i posteriorment va ser alcalde entre els anys 2011 i 2019. Qui li ha agafat el relleu com a alcaldable és l’exregidora Anna Maria Fernández. Sí que va a la llista, però en el número 12, just per davant de Moltó, que la tanca. Saldoni actualment és Diputat al Parlament de Catalunya i té responsabilitats dins l’organigrama organitzatiu de Junts.

Quan, ara fa dos mesos, va anunciar que no tornaria a optar a l’alcaldia, Saldoni valorava en un comunicat que «vaig començar aquesta aventura ara fa més de 20 anys i m’ha portat moltes il·lusions, alegries i també molts reptes pel municipi, que hem anat completant i n’hem vist la seva transformació». Va voler agrair a totes aquelles persones que l’han acompanyat durant aquests anys el seu treball, «sense els regidors, els treballadors i totes les persones de les entitats i sallentins i sallentines que s’han bolcat en Sallent, tot el què s’ha fet no hagués estat possible, i ser l’alcalde del meu municipi, ha estat la millor experiència de la meva vida».