Anna Maria Fernández, que va ser regidora dels govern de David Saldoni, serà la cap de llista de Junts per Sallent a les properes municipals. Una proclamació que es fa efectiva després de l’anunci de Saldoni de no repetir com a candidat, repte que va entomar en les últimes tres cites electorals, dues de les qual (2011 i 2015) el van dur a l’alcaldia.

Anna Maria Fernández, té 53 anys i ha estat tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Sallent, on va ser responsable de les àrees de Règim Intern, Cultura, Festes, Seguretat Ciutadana i Educació i Igualtat, entre altres. Actualment està treballant en el sector sanitari, i assumeix el repte d’encapçalar la candidatura «amb la voluntat de sumar un equip que lideri el poble, que generi sinergies amb tota la població, i que sigui capaç d’acabar els projectes que porten quatre anys parats, i preparar Sallent pel futur».

A l’assemblea de Junts per Sallent on va ser escollida, Fernández va incidir, entre altres intervencions que considera importants tirar endavant, el de l’obertura de Sallent al riu, «un projecte que havia de lligar tot el municipi transformant el riu en una zona d’esbarjo i passeig per tots els sallentins», i la construcció «de la nova residència que s’ha allargat pels dubtes de l’equip de govern, fet que ha portat a un increment de cost d’1,5 milions». La candidata, que va a la llista com a independent, va expressar a l’assemblea «la il·lusió i responsabilitat que representa aquest repte», però va afirmar que l’afronta amb l’experiència acumulada «i l’equip de persones que l’acompanyarà, que inclourà perfils diversos per tirar endavant tots els àmbits sectorials de l’Ajuntament».

En aquest sentit, Junts per Sallent ha exposat que està treballant per oferir una candidatura que englobi l’experiència i persones noves «amb la voluntat de bastir un projecte que tingui l’empenta i la força per tirar endavant projectes que l’actual equip de govern no ha gosat tirar endavant, com és el creixement industrial i de sòl residencial del municipi».

A l’assemblea també hi havia l’exalcalde Jordi Moltó, que va destacar el «fil conductor del projecte de poble», i es va posar a disposició de la nova candidata «perquè Sallent tingui una alcaldessa que pensi en tothom i en tot el poble».

Anna Maria Fernández agafa, doncs, el testimoni de David Saldoni, que tanca una etapa de 24 anys al consistori, on va començar l’any 1999 com a regidor del municipi, sota el mandat de Jordi Moltó, i posteriorment va ser alcalde entre els anys 2011 i 2019. Saldoni actualment també és Diputat al Parlament de Catalunya i diu que «la meva voluntat és poder seguir servint Sallent i el municipi des del Parlament de Catalunya, fent equip amb les persones que encapçalaran la nova candidatura al municipi, i que farem un gran equip des de les diverses institucions per afrontar els reptes que té Sallent».