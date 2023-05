La construcció d'una planta de biomassa per escalfar els equipaments municipals, una planta solar fotovoltaica per subministrar energia a tot el municipi i una planta d'osmosis inversa per millorar la qualitat de l'aigua de boca són només tres de la cinquantena de propostes que el PSC de Castellgalí, que governa el municipi des del 1999, proposa en el seu programa electoral. Un projecte que torna a encapçalar el fins ara alcalde, Cristòfol Gimeno, i a qui acompanyen cares noves en les primeres posicions de la llista.

«Prometem passió, sentiment i compromís, com diu el nostre eslògan de campanya», diu Gimeno, que afirma que opta al seu setè mandat amb «energies renovades». Altres projecte que els socialistes porten al seu programa, segons han detallat en un comunicat, son «ampliar el servei de vigilància municipal, augmentar el personal de la brigada i executar l'ampliació de l'escola bressol, mentre es continua potenciant les bonificacions per al veïnat i es manté una política d'impostos locals ajustada a la realitat de les famílies». També, la reurbanització dels carrers del raval La Fàbrica; asfaltar el pàrquing de l'escola i l'ampliació del de Santa Margarida, entre d'altres actuacions. Gimeno assegura que en aquest mandat «hem complert gairebé al 100%» el programa que van plantejar el 2019. En destaquen que «s'ha construït un nou accés al nucli antic, s'ha obert un gimnàs municipal, s'ha urbanitzat el sector de Ca l'Enrich de Calafell, s'ha lligat l'arribada al municipi d'un supermercat amb gasolinera, s'han dut a terme polítiques verdes i de transformació ecològica i s'ha vetllat per la seguretat».