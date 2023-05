El primer secretari del PSC, Salvador Illa, acompanyarà aquest dijous l'alcaldable del partit a Sant Joan de Vilatorrada, Elia Tortolero, en un dinar al municipi amb els candidats i candidates socialistes de la Federació XI del partit, que integra el Bages, el Berguedà i el Solsonès.

El partit ha escollit com a població amfitriona de la trobada Sant Joan, on aquests darrers quatre anys el PSC ha format part de l'executiu local com a soci de govern, però sense l'alcaldia. De cara al proper mandat, i segons Tortolero ha anat explicant a través de renders, l'objectiu és "que el poble recuperi la bandera de la bona gestió que van tenir al llarg de vint-i-quatre anys de la mà d’alcaldia socialista".

Entre les propostes que presenta, hi ha la connexió del pavelló amb la pista coberta amb la idea d'integrar els dos equipaments i poder ampliar la capacitat d’aquest espai com a resposta a la demanda actual dels clubs. També planteja la renovació dels vestuaris del pavelló i la zona esportiva.

Un altre projecte "cabdal" és una anella saludable a través de la connexió del passeig del riu amb el Torrent del Canigó fins a la muntanya de Collbaix. D'aquesta manera, l’esplanada del Torrent del Canigó es convertiria en un pulmó verd al centre del municipi, on també es proposa ordenar l'aparcament sense perdre places.

En paraules de Tortolero “vam guanyar les eleccions a Catalunya, i aquell mateix dia també ho fèiem a Sant Joan, i treballem per repetir-ho aquest diumenge, amb un programa il·lusionant que recupera l’essència del que ha fet sempre el PSC quan ha governat. És una garantia de progrés i de vot útil”.