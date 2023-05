Joan Carles Batanés ha recuperat l’alcaldia de Sant Fruitós de Bages que la moció de censura de l’oposició (ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC) li va prendre fa 3 anys. La seva formació, Gent Fent Poble (GfP), ha obtingut 9 dels 13 regidors del consistori santfruitosenc i, amb majoria absoluta, s’assegura poder governar amb tota comoditat els propers quatre anys. Per contra, ERC que ara tenia l’alcaldia, ha perdut un dels tres regidors, Junts i Som Sant Fruitós n’han obtingut un cadascun i el PSC ha quedat fora del consistori.

GfP, amb Batanés al capdavant, va guanyar les darreres eleccions municipals del 2019 i va governar en minoria fins al juny del 2020 quan una moció de censura d’ERC, Junts i el PSC el va apartar del govern i el va deixar a l’oposició, després de 9 anys al capdavant de l’alcaldia. Ara, gairebé tres anys després de quedar-ne fora tornarà a governar a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, gràcies a l’ampli suport de la població.

Si fa quatre anys la formació va obtenir 6 regidors i va quedar a les portes de la majoria, en aquesta ocasió, amb 9 dels 13 regidors del consistori, s’assegura poder governar sense entrebancs els propers quatre anys.

Per contra, les tres formacions que van protagonitzar la moció i que han governat els darrers tres anys, han sortit ressentides d’aquests comicis. Tant ERC, amb l’actual alcaldessa Àdria Mazcuñán de cap de files, que ha sumat dos regidors, com Junts, que n’ha obtingut un, han perdut un representant respecte les eleccions de fa quatre anys. L’altre soci de govern, el PSC, és qui n’ha sortit més mal parat, aj que s’ha quedat sense representació al consistori. Per la seva banda, la nova candidatura de Som Sant Fruitós-Ara Pacte Local ha entrat a l’Ajuntament amb Xus Domene de regidora.