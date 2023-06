Les Enramades de Sallent amplien els espais guarnits i incorporen les escoles

Les històriques Enramades de Sallent guarniran aquest Corpus fins a disset espais del municipi, tres més que l’any passat. Del 7 al 12 de juny, els carrers i places de la vila lluiran les seves decoracions en la festa més representativa del patrimoni cultural del municipi, que també compta amb un extens programa d’actes paral·lels. Aquest any, com a novetat, les escoles del municipi enramaran el seu propi espai al centre de la població i el carrer de Sant Bernat celebrarà 50 anys enramant ininterrompudament.

Ja fa dies que els enramadors i enramadores de Sallent treballen a contra rellotge per tenir a punt tots els elements decoratius que, a patir de dimecres vinent, s’instal·laran als carrers i places coincidint amb la festivitat de Corpus. En aquesta ocasió, les Enramades amplien els espais i recuperen alguns carrers que havien deixat de participar-hi en les darreres edició. En total, hi haurà fins a disset espais engalanats. L’any passat el barri de la Rampinya va reprendre la tradició i enguany es reincorporen a la festa altres indrets com la plaça de la Pau, el primer i el tercer tram del carrer del Cos i la plaça Anselm Clavé.

Les escoles del municipi, que en altres ocasions ja havien col·laborat a les Enramades, mai no havien tingut un espai propi. Aquest any el tindran i l’escola Torres Amat s’encarregarà de transformar el primer tram del carrer del Cos en la selva de l’Amazones, mentre que la Vedruna guarnirà la plaça d’Anselm Clavé amb l’enramada Somiem Minimons. Altres espais que es recuperen són la Plaça de la Pau, que es convertirà durant cinc dies en la Capadòcia, i el tercer tram del carrer Cos, que es transformarà en un hort. Per contra, la part central d’aquest carrer no hi participarà.

La presidenta dels Amics de les Enramades de Sallent, Mari Calvo, s’ha mostrat satisfeta amb la bona resposta dels enramadors i ha destacat la importància de la incorporació de les escoles «perquè interessa que la canalla hi agafin el gust i tinguin ganes de fer-ho» per assegura el futur de la festa.

En aquesta ocasió, també es commemora un aniversari destacat, el dels veïns i veïnes del carrer Sant Bernat, que celebren 50 anys enramant. L’organització els farà un reconeixement amb una ballada especial dels gegants, el divendres a la tarda, i després dels balls de lluïment de les colles de cultura de Sallent, diumenge a la plaça Sant Antoni Maria Claret, se’ls farà entrega del ram de flors de la geganta. També el rebrà la Penya Barcelonista de Sallent, que celebra el seu 40è aniversari.

Les Enramades d’aquest any faran viatjar als visitants a indrets com Hawaii o Mèxic o els endinsaran en el món del circ, el joc de l’oca o la vinya. Com de costum , també hi haurà espai per a la reivindicació amb l’enramada autogestionada de l’Ateneu Popular Rocaus a la plaça Joan Vilaseca. Com en les darreres edicions, els organitzadors volen que els balcons, que van animar la festa durant la pandèmia, formin part de les Enramades. Per aquest motiu, animen a tot el veïnat a guarnir els balcons, finestres, portes o entrades perquè les Enramades arribin a tots els racons de la vila.

La programació de les Enramades, declarades Festa Tradicional d’Interès Nacional, comença el dimecres 7 de juny, amb l’Esvalotada i l’engalanament dels carrers i places, i acabarà amb el Sopar d’Enramadors el dilluns 12 de juny. Entre les activitats que es faran durant els cinc dies que dura la festa hi ha una trobada d’instagramers, un taller de circ, balls amb les orquestres Selvatana i Rosaleda, animació infantil, visites guiades a la Casa Torres Amat i al Museu i la Casa Natal de Sant Antoni Maria Claret, sardanes, havaneres, frikibingo i concerts amb les orquestres Di-versiones i Hotel Cochambre, entre altres.