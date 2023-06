El PSC de Sant Joan de Vilatorrada ha rebut amb sorpresa la nova aliança de govern que ha formalitzat el grup guanyador de les eleccions al municipi, Alternativa per Sant Joan, que ha triat com a soci el segon partit que va tenir més vots a les eleccions, Compromís, i que ha deixat al marge el PSC, que va ser la tercera força a les eleccions tot i que amb el mateix nombre de regidors que els segons. El PSC va ser el soci de govern de l'últim mandat i assegura estar "en xoc" pel "trencament inesperat de l'entesa de govern".

El PSC Sant Joan de Vilatorrada va conèixer dimarts al migdia que no seguia al govern. Els ho va comunicar el líder d'Alternativa per Sant Joan, Jordi Solernou, al final d'una Junta de Govern de l'Ajuntament de la població. Afirmen els socialistes que a primera hora del matí del mateix dia el maeix Solernou mantenia les portes obertes una reedició del pacte. Ahir dimecres, Solernou va fer oficial el nou pacte de govern.

"La bona sintonia dels dos caps de llista [Jordi Solernou i Elia Tortolero], indicava la continuïtat del pacte, fins el punt d’haver-ho expressat amb un preacord verbal", expliquen els socialistes en un comunicat. Els socialistes expliquen la seva sorpresa perquè el canvi de grup per al nou govern s'ha formalitzat "en temps rècord" i es lamenten per "no haver tingut ni tan sols l’oportunitat de parlar de programa i encetar una nova negociació com a l’any 2019". I no ho entenen com un nou acord de govern sinó com "un trencament" de l'actual.

"Anirem a l’oposició -expliquen-, no per decisió nostra, sinó per imposició del grup municipal d’Alternativa. Ho considerem un error, i ho comprovarem dintre d’uns mesos, quan les coses no vagin per bon camí i no es disposi de les relacions i connexions amb altres administracions, vitals perquè un ajuntament funcioni en plenitud".