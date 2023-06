ERC de Navàs creu que els resultats demanaven una reedició del pacte amb la CUP

ERC de Navàs, que aquesta legislatura ha compartit govern i alcaldia amb la CUP, pensa que un govern en minoria com el que proposen tirar endavant els anticapitalistes, amb 5 dels 13 regidors del consistori, «és una temeritat». Els republicans, que van obtenir 4 regidors, apostaven per una reedició del pacte entre les dues formacions majoritàries. Tot i que no tanquen cap porta i mantenen contacte amb totes les forces que tenen representació al consistori, veuen «complicat» un pacte alternatiu amb Junts i PSC, que tenen dos regidors cadascun i, per tant, sumarien majoria.

La CUP de Navàs va ser la força més votada a les eleccions municipals, amb 5 dels 13 regidors i, va guanyar distància respecte qui ha estat el seu soci en aquest mandat, ERC, que en va perdre un i ha quedat amb 4. Això apuntava a la possibilitat de reeditar el pacte entre les dues formacions per governar amb un executiu ampli, però els cupaires han fet pública la seva voluntat de governar en minoria. L’alcaldable d’ERC, Salvador Busquets, que va tenir l’alcaldia la primera meitat del mandat, explica que els republicans van proposar a la CUP «continuar col·laborant» i afirma que, tot i que «estan en el seu dret», els «sembla un inconsciència per part seva intentar portar l’Ajuntament només amb 5 regidors». Els republicans creuen que «amb un govern amb majoria el poble funcionarà millor» i que fer-ho en minoria «és una temeritat».

La negativa de la CUP a reeditar el pacte amb els republicans, obre la porta a una aliança alternativa a tres entre ERC, PSC i Junts, que els donaria la majoria. Per ara, però, això sembla poc probable. Segons Busquets, «hem explorat totes les possibilitats i d’entrada un tripartit no semblaria a hores d’ara el més prudent», ja que consideren que amb els resultats de les eleccions «el poble demanava una continuïtat de l’opció anterior, però sembla que ells no s’hi han sentit còmodes. Nosaltres sí».

En aquest sentit, Busquets defensa la relació que ha tingut amb el seu soci «més enllà de les tibantors que hi ha sempre en un relació de govern». Segons Busquets, tot apunta que, d’entrada, es tirarà endavant el govern en minoria de la CUP, però «nosaltres continuem oberts a tot i no descartem res», ha assegurat.

L’Assemblea Local de la CUP de Navàs va fer públic dimecres un comunicat on informava que durant la darrera setmana s’havien dut a terme reunions amb la resta de partits polítics on els havien expressat la seva voluntat de governar en minoria. La CUP assegurava que havia «proposat a la resta de partits iniciar la legislatura en solitari, però amb la mà estesa a totes les forces polítiques per arribar a acords puntuals» i els instaven a «impulsar les diferents comissions de participació per tal que puguin treballar-hi».

Si la proposta prospera, el proper alcalde serà Jaume Casals ‘Tai’, que ja ho va ser durant vuit anys (entre el 2011 i el 2019), i que enguany ha tornat a encapçalar la llista de la CUP. Tanmateix, dependrà del fet que ERC, segona força, no estableixi aliances amb un dels altres dos partits (només amb un encara no tindrien majoria absoluta) o amb tots dos. Per ara, no sembla que aquestes aliances puguin prosperar, però encara queda una setmana per la constitució del nou ajuntament i totes les possibilitats es mantenen obertes.