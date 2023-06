Castellbell i el Vilar ha rellançat un dels seus espais més singulars, el Meandre del Llobregat, amb una nova senyalització, no només indicativa, sinó que incideix també en l’explicació de les característiques i els elements que en fan un paratge amb un alt valor ecològic i paisatgístic. L’entorn disposa d’un important patrimoni natural amb bosc de ribera i fauna pròpia en què destaquen exemplars d’ocells que hi fan estada o que hi busquen refugi i punts de nidifació.

Un recorregut amb la participació de l’alumnat de quart de primària de l’Escola Jaume Balmes i del grup de caminades saludables del municipi ha estrenat aquest dijous al matí la nova senyalització que ha materialitzat l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona, en una actuació que ha suposat una inversió de 7.000 euros.

En el marc de l’actuació feta també s’han senyalitzat aquells espais que funcionen com a miradors fotogràfics i també l’observatori d’ocells des d’on es poden veure diferents aus. L’Ajuntament també ha reforçat la senyalització per arribar a l’espai d’aparcament per a vehicles l’accés del qual es fa pel camí que porta fins al castell de Castellbell i el Vilar i que és previst que s’adeqüi per als turismes.

L’alcaldessa en funcions, Montserrat Badia, destacava que s’ha fet un nou disseny, més modern, amb un logo i un perfil «més dinàmic» que juga amb la silueta corbada del meandre. I posava en relleu que «aquest és un paratge del municipi d’especial interès perquè és un punt de cria d'ocells, d’aturada i de trobada d’espècies com el bernat pescaire, i en una àrea molt concreta hi ha amagatalls on tenen els seus nius els ducs. Per tant, té un interès paisatgístic i faunístic molt alt». En aquest sentit, exposava que «molta gent ens demana de fer-hi una intervenció més àmplia, que sigui més un espai de passeig i de lleure, però hem de ser molt curosos en aquest aspecte. No pot ser una intervenció molt intensa perquè preservi aquests valors com a zona de nidificació, de refugi i d’estada d’aus, que és el que precisament li dona aquesta rellevància».

La batllessa en funcions ha explicat que «el que sí que hem volgut és posar-ho en valor, i és en aquest sentit que incideix aquesta nova senyalització, creant un itinerari que té un perfil molt educatiu».

Al Meandre del Llobregat de Castellbell s’hi han fet actuacions des de fa anys, com ara la construcció d’una caseta de guaita, i Badia destaca que «a Castellbell és conegut. Però hem volgut incidir en aquest vessant educatiu, sobretot perquè sigui un espai per a famílies, però també per a les escoles, perquè coneguin més a fons els atractius que tenim al nostre municipi. Sobretot, en aquest cas, aquest valor de fauna, i bàsicament d’aus. Per això hi ha un punt de guaita que fa molts anys que es va construir, però creiem que hi mancava aquesta informació complementària».

El treball realitzat vol contribuir també a fer-ne una certa difusió més enllà del municipi, però Badia matisava que «no és un punt on vulguem que vingui molta gent, perquè precisament seria contradictori amb el que us estem dient. Que vinguin petits grups, que coneguin els seus valors, però és bàsic mantenir un equilibri per, precisament, preservar aquests mateixos valors que el fan especial».

A la ressenya que en fa l’àrea de Medi Ambient de la Generalitat en el recull de paratges d’interès natural, es destaca que el meandre del Llobregat a Castellbell i el Vilar és «un dels més espectaculars d’aquest riu» ja que dibuixa sobre el terreny «un arc de gairebé 360º». La zona humida delimitada com a tal abasta des del Pont Nou de la carretera B-122 de Terrassa a Castellbell, fins la zona coneguda com el Grauet, a l’altra banda del turó on s’assenta el castell de Castellbell.

L’espai ocupa una superfície d'unes 27 hectàrees, «presenta una diversitat d’ambients ben notable i un alt interès botànic i faunístic, ja que actua com a corredor biològic entre el massís de Montserrat i el massís de Sant Llorenç del Munt». Inclou una resclosa, la presa del Burés i una llacuna.

Pel que fa a la flora i vegetació, segons la mateixa ressenya, hi ha alguns trams ben conservats de bosc de ribera, amb salzedes i sobretot alberedes. Hi apareixen alguns tamarius i, com a espècie més destacable, el freixe de flor, molt rar a Catalunya.

Pel que fa a la fauna, en destaca que aquest espai és «un punt clau per a la nidificació, hivernada o migració de moltes espècies d’ocells». Concreta que el bernat pescaire «hi és present tot l’any amb una nombrosa població hivernant. A la zona hi crien espècies com el blauet, l’abellerol o el cabusset». I posa de relleu que el meandre de Castellbell i el Vilar «ha esdevingut un punt clau per a la migració d’algunes espècies i com a biòtop-pont entre el litoral i l’interior de Catalunya».