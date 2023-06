Sant Joan de Vilatorrada ha poat aquest diumenge el colofó a una reeixida 34a edició de la Festa Major Infantil amb un espectacle de conscienciació i reflexió sobre sostenibilitat. Amb el lema “A Sant Joan City estem preparats i preparades per salvar el planeta”, els integrants del teatre d’Arts de Carrer han culminat la feina feta per les escoles del municipi amb una actuació que ha delectat les famílies. Prèviament, la quitxalla han pogut gaudir de les diferents activitats i tallers que s'han progamat al parc Catalunya.

La darrera jornada de la Festa Major Infantil ha començat a les 10 del matí amb activitats i tallers. Per una banda, s'han organitzat una sèrie de jocs, destinats a fomentar l’oci i finançar la festa, aplegats en una fireta: una ruleta amb obsequis pels nens que hi participaven, un joc de tir de dards, llançament de disc a ampolles i ping-pong.

Paral·lelament, aquestes activitats s'han complementa amb d’altres totalment gratuïtes: un taller d’escacs, un d’estampació de samarretes, un de xapes, un de manualitats (corones amb els superherois de la Festa i un drac retallable), la contribució al mural de la FMI i l’exposició de bestiari Correfoc. Els assistents han omplert gom el parc Catalunya i en molts dels tallers la cua per poder participar ha sigut significativa.

A dos quarts d’onze del matí s'ha celebrat el taller de Family Yoga a càrrec de Soraya Aguilera a l’espai exterior de la ludoteca. La sessió ha inclòs activitats de comunicació no verbal, tècniques de respiració, de ioga individuals i en família, i de meditació, entre d’altres.

El plat fort

El plat fort daquest diumenge l'ha completat l’espectacle de cloenda a la gespa del parc. L’acte l'ha protagonitzat l’Aula d’Arts de Carrer i amenitzat per la banda musical de l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada. L’esdeveniment l'ha conduit Abel Garcia i les actuacions s'ha estructurat a partir dels elements bàsics del planeta: el foc, l’aire i l’aigua. Seguidament, l’espectacle ha tracat els disset objectius de desenvolupament sostenible, posant especial èmfasi en l’últim, que assenyala que els humans han d’actuar conjuntament per assolir els reptes. La festa ha finalitza amb el ball de l’himne i el posterior vermut a la Sala de cultura Cal Gallifa.

Oci i educació

Miquel Riera, representant de la companyia El Sidral, entitat organitzadora de la Festa Major Infantil, ha fet un balanç molt positiu de l’edició d’enguany malgrat la suspensió de la Merengada, per la sequera que viu Catalunya, i la guitza de la pluja al Correfoc. “La valoració és molt positiva. En primer lloc, per la gran quantitat de públic que hem tingut. En segon lloc, perquè aquest any ha estat de transformació, amb moltes novetats i espectacles nous”.

Pel que fa a l'aportació de diferents centres escolars, Riera ha remarcat que “estem més que satisfets amb l’aportació que han fet totes les escoles de Sant Joan. Des de les llars d’infants fins a les escoles de primària. Hem aconseguit que durant el curs escolar es parli d’objectius de desenvolupament sostenibles i de Festa Major Infantil. Penso que lligar aquests dos conceptes és molt interessant, sobretot per la gran col·laboració i integració de les escoles i equips docents. El futur de la FMI ha d’anar per aquest treball multibanda que se centri en la part lúdica i educativa perquè és tot un luxe”.