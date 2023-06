L’ecologia i la sostenibilitat seran l’eix central de la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana, que compleix 34 anys i que els organitzadors, El Sidral, presenta com «la festa de les estrenes». Enguany la celebració i el seu ampli programa estaran dedicats al que es coneix com els objectius desenvolupament sostenible (ODS), de manera que totes les escoles del poble ja hi han estat incidint al llarg del curs amb diferents iniciatives i les Festa Major Infantil servirà de cloenda amb un treball que s’exposarà per dues vies. D’una banda, estarà penjat en versió digital accessible a través d'un codi QR que hi haurà instal·lat als espais on es desenvoluparan actes de la festa, però també d’una manera més palpable i visible amb un engalanament fet per tot l'alumnat i personalitzat segons l'objectiu que s’ha treballat a cada classe.

De les estrenes d’aquesta Festa Major Infantil de Sant Joan del 2023, l’organització ha avançat que hi haurà nou espectacle a la cercavila d’obertura; també a l'inici i cloenda del correfoc i en el recorregut; noves activitats a la Tira de Fira de diumenge al matí i un nou espectacle de cloenda. També hi haurà absències importants. Segons El Sidral, «degut a la situació d'emergència climàtica que estem patint», que actualment es tradueix sobretot en l’episodi de sequera, s’ha decidit suspendre la merengada, ruixada i ensabonada que tradicionalment es feia la tarda de dissabte, «perquè entenem que en aquests moments no podem malbaratar aigua». Un aspecte estructural de la festa és que El Sidral, conjuntament amb l'Ajuntament, les direccions dels instituts del poble i les Associacions de Famílies d’Alumnes, han decidit limitar l'edat d'accés dels nens i nenes a alguns dels actes del programa. Els organitzadors exposen que el motiu «és que, en l'actualitat, els alumnes de 1r i 2n d'ESO es troben més còmodes amb nois i noies més grans i no pas amb nens i nenes més petits. Tot i això, hem realitzat una campanya amb aquest grup sota el lema ‘Continues sent important per la Festa Major Infantil’, que, a través de xarxes socials i amb xerrades a les classes dels instituts, els proposa continuar participant de la FMI, però ara des d'una altra mirada, la de compartir, col·laborar amb què els més petits i petites puguin gaudir millor de la festa». Cercavila, pluja de confeti, sopar a la fresca, ball discoteca, correfoc infantil, la Tira de Fira al parc, l'espectacle de cloenda i el vermut amb gana seran la totalitat d’actes que des de divendres i fins diumenge al migdia ompliran aquesta Festa Major Infantil de Sant Joan City.