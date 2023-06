L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar planteja traspassar la gestió de l’aigua de les urbanitzacions de Mas Enric i Can Prat, que actualment porta a terme l'empresa privada Germans Riera, a AGBAR, entenent que això facilitaria la prestació del servei perquè ja en té la concessió pública a la resta del municipi. Igualment, vol explorar alternatives per evitar que els episodis de sequera afectin l’abastament d’aigua en aquests dos sectors.

La proposta s'ha posat damunt la taula en una reunió que ha mantingut el nou govern del consistori amb l'empresa Germans Riera; la pròpia AGBAR, que té la concessió pública per a la gestió de l'aigua a la resta del municipi;, i amb els responsables tècnics, jurídics i polítics del consistori. És el primer pas que ha realitzat l'executiu d'ERC, que s'ha marcat com a prioritat solucionar els problemes d’abastament d’aigua que arrosseguen les urbanitzacions del municipi, i amb una problemàtica especialment crítica en els sectors de Mas Enric i Can Prat. I és que, les complicacions en aquestes dues urbanitzacions s'han anat accentuant, sobretot des del maig de l'any passat, en què es van produir els primers problemes de manca d’aigua, i que continuen en l’actualitat fins al punt que des de ja fa uns mesos el consistori ha hagut d’assumir, entre d’altres, el cost del transport d’aigua en cisternes fins a les dues urbanitzacions, la neteja del pou de Mas Enric i l’arranjament del camí fins al dipòsit de la urbanització, unes tasques que han suposat avançar més de 153.000 euros. En l’actualitat, Mas Enric i Can Prat tenen uns 320 comptadors d’aigua en una xarxa antiga que ha quedat obsoleta.

La reunió ha servit per posar les bases que permetin desencallar una situació ja estancada, i per això s'ha obert un diàleg per sospesar el traspàs de la gestió i unes mesures que passarien per la construcció d’un pou i per la connexió de la xarxa d’aquestes dues urbanitzacions a una canalització de la xarxa d’algun dels municipis veïns per utilitzar en casos d’urgència.

L’equip de govern assegura que continuarà treballant per a l’elaboració de nous informes tècnics i la sol·licitud de subvencions per trobar una solució als dèficits actuals.