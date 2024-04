Veïns i alcaldes del Solsonès reclamen millores al punt negre de la C-451, on va morir el veí d'Ardèvol

N'estan farts i tenen por. Per això, veïns i alcaldes del Solsonès -Biosca, Llobera, la Molsosa, Olius, Pinós, Riner i Torà- han fet una compareixença conjunta aquest dimarts per reclamar solucions "urgents" al punt negre que hi ha entre la cruïlla de la carretera C-541 amb la carretera de l'Hostal del Boix (LV-3002).

Es tracta d'un encreuament de quatre camins, amb poca visibilitat i on sovint hi ha boira. Segons dades del Servei Català de Trànsit, cada any s'hi produeixen entre 6 i 8 accidents, però els alcaldes asseguren que hi ha molts ensurts i topades que no s'acaben registrant. L'últim accident, aquest divendres, va ser mortal. Un veí d’Ardèvol, de 76 anys, Domènec F.D, va perdre-hi la vida després de topar contra un camió. "És la crònica d'una mort anunciada", lamenta l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta.