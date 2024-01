Castellbell i el Vilar ha completat aquest gener les obres de connexió amb la xarxa d’aigua de Marganell per donar servei a la urbanització de Mas Enric-Can Prat. La canalització ha estat possible gràcies a la construcció d’un tub d’1,8 quilòmetres que permet la connexió amb el municipi de Marganell, que cedeix l’aigua sobrant al mig miler de veïns i veïnes de la urbanització.

La canalització d’aigua a través d’electrovàlvules, que ha estat acordada a través d’un conveni signat pels ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Marganell i Sant Salvador de Guardiola i Aigües de Manresa, suposa un estalvi important per al consistori. Fins ara, Castellbell i el Vilar havia de subministrar aigua a la urbanització de Mas Enric-Can Prat a través dels camions cisterna pagant un preu per a l’aigua de 13,95 euros/m3 i des d’aquest gener assumeix un cost d’1,7 euros/m3.

El conveni estableix que Castellbell i el Vilar podrà utilitzar un màxim de 80m3 d’aigua cada dia, però fins ara la mitjana diària de gener és de 40m3. Amb la nova canalització es pretén reduir el nombre de camions cisterna, tot i que fins que no entri en servei el no pou no serà possible eliminar el transport d’aigua en camions cisterna. El cost de la construcció d’aquesta infraestructura ha estat de 35.000 euros, finançada a través d’un ajut de la Diputació de Barcelona.

En paral·lel, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar continua treballant accions per fer front a la situació de sequera actual i construeix un nou pou a Mas Enric-Can Prat. L’antic pou va patir un ensorrament de la part més profunda que li impedeix bombar el cabal d’aigua habitual.

Problemes d’abastament

Les urbanització de Castellbell i el Vilar arrosseguen problemes d’abastament d’aigua amb una problemàtica especialment crítica en els sectors de Mas Enric i Can Prat. Les complicacions en aquestes dues urbanitzacions s’han anat accentuant, sobretot des del maig del 2022, en què es van produir els primers problemes de manca d’aigua, que continuen en l’actualitat, fins al punt que el consistori ha hagut d’assumir, entre d’altres, el cost del transport d’aigua en cisternes fins a les dues urbanitzacions. En l’actualitat, Mas Enric i Can Prat tenen uns 320 comptadors d’aigua en una xarxa antiga que ha quedat obsoleta.

Per tot plegat, el consistori va posar sobre la taula, el juny passat, la possibilitat de traspassar la gestió de l’aigua de les urbanitzacions de Mas Enric i Can Prat, que actualment porta a terme l'empresa privada Germans Riera, a AGBAR, entenent que això facilitaria la prestació del servei perquè ja en té la concessió pública a la resta del municipi. Igualment, però, ha explorat alternatives, com la nova canalització i la construcció del nou pou, per evitar que els episodis de sequera afectin l’abastament d’aigua en aquests dos sectors.