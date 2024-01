El grup d’En Comú Podem ha traslladat al Parlament de Catalunya una petició perquè el Govern de la Generalitat es faci enrere en la concessió d’aigua de la depuradora de Manresa per a l’activitat de l’empresa minera ICL. De fet, la iniciativa, una proposta de resolució que s’ha registrat aquesta setmana a instàncies de la formació comarcal, té un caràcter més ampli i demana aturar la tramitació de peticions de concessió de recursos hídrics per a ús industrial al Bages. En tot moment, però, fa referència a la concessió concreta, ja aprovada, en favor de la factoria surienca.

Tal com ha anat informant Regió7, el 2020 es va conèixer la intenció de l'empresa ICL de poder disposar d’aigua de depuradores per als seus tractaments de la sal, després de tramitar la petició, en aquell moment, d'una concessió anual de 6,86 hectòmetres cúbics d'aigua regenerada de l’estació de Manresa, que en aquest cas utilitzaria per a la seva activitat industrial a Súria, tant per als processos de producció com per als d'evacuació de residus salins cap al mar a través del futur nou col·lector de salmorra.

En aquest cas concret, l'estació depuradora d'aigües residuals de la capital del Bages aporta al riu una mitjana anual al voltant dels 8,5 hm³ d'aigua que han passat pel procés de tractament i que; per tant, s'afegeixen al cabal global de la conca fluvial Cardener-Llobregat.

De fet, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha hagut de tramitar una modificació del projecte del nou col·lector de salmorres (ja en construcció) pel que fa al ramal concret del Cardener (el que anirà fins a Súria i Cardona) per incorporar-hi la canonada d’impulsió que haurà de transportar aquesta aigua des de la depuradora fins a la planta.

La proposta de resolució entrada pel grup parlamentari d’En Comú Podem demana l’aturada «de les concessions d’aigua com la de la depuradora de Manresa cap a ICL a Súria» i que, paral·lelament, «es dissenyi un pla per garantir la viabilitat dels cultius dels horts de Manresa».

Per als Comuns, mentre duri la sequera i no es normalitzi la situació de l’aigua a la comarca i a Catalunya «no es poden permetre aquests usos intensius de recursos hídrics cap a la indústria», i en el cas d’ICL, subratllen, «la petició pretén que la meitat de l’aigua que entra per l’estació depuradora de Manresa es canalitzi cap a Súria. Això són 8.500.00 metres cúbics d’aigua». I afegeixen que, a més, comparteixen «la preocupació manifestada des dels grups ecologistes, sobre

el risc que tot plegat pugui afectar el cabal disponible del Llobregat». Els Comuns demanen aturar aquesta concessió i d’altres tramitacions que es puguin trobar en procés «fins que no es normalitzi la situació de l’aigua o s’acabi la sequera».

Tal com va explicar Regió7 l’agost passat, ICL Iberpotash també ha sol·licitat l’aprofitament de part de l’aigua de la depuradora de Sallent, per al tractament igualment de la sal que contenen els runams que hi ha en aquest municipi derivat de l’activitat minera, i per a la dissolució d’una part i la seva evacuació a través del futur nou col·lector de salmorres.

Quan es va aprovar la modificació del Pla Director de la Mineria del Bages en el punt que incloïa la possibilitat de fer aquesta canonada, L'ACA va subratllar en diverses ocasions que es vetllaria perquè els nivells de la conca fossin els adients, que s'emprendrien mesures compensatòries i que, en situacions excepcionals, es preveuria que es pogués interrompre temporalment aquesta concessió.

Com es deia, aquesta aigua ha d’anar destinada tant als processos de producció de sal com als d'evacuació de residus salins cap al mar a través del futur nou col·lector de salmorra, derivats en aquest cas de l’explotació i retirada dels runams salins en terme de Sallent. En aquests moments, tal com ja ha anat explicant aquest diari, ja s’està treballant en el de la Botjosa, i un cop estigui retirat (o cap al final d’aquest) es començarà amb el del Cogulló. En el cas del runam de la Botjosa, l’empresa va concretar recentment que calcula que el pot tenir retirat el 2027.

En el segon i darrer punt de la proposta, el grup parlamentari d’Els Comuns reclama «dissenyar un pla d’actuació amb els agricultors de l’horta de Manresa i entorns destinat a garantir i fer viables els cultius a la situació de sequera actual», ja que consideren «una prioritat preservar les 400 hectàrees de cultiu», de la ciutat «perquè no ens ho podem permetre ni ecològicament, ni socialment, si volem defensar la sobirania alimentària del país».