Junts per Catalunya al Bages ha portat al Parlament la problemàtica de la recollida furtiva del llentiscle, situació que es dona de manera molt accentuada en aquesta comarca i al conjunt de l’àrea central. La formació vol saber quina regulació es preveu implantar davant aquesta pràctica que qualifica d’«espoli», i en aquesta mateixa línia reclamar que s’acceleri i que s’hi prevegin indemnitzacions per als propietaris afectats perquè aquestes pràctiques es donen a les seves finques.

No hi ha cap ordenança concreta de la Generalitat que reguli la recol·lecció professional de llentiscle. El Departament d'Acció Climàtica fa temps que hi treballa i, de fet, va anunciar que posaria en marxa un decret a finals del 2022, però de moment encara no s'ha fet.

L’acció de Junts, per ara, es concreta en el fet que el diputat sallentí David Saldoni, juntament amb el seu company de grup Salvador Vergés, han entrat per registre diferents preguntes sobre aquest tema, adreçades a la mesa del parlament. Així, es demana que el Govern facilita informació sobre en quin punt es troba la normativa que ha de regular aquesta activitat, «que hauria d'haver estat enllestida el novembre del 2022», i quins són «els motius del retard, preveient que s'aprovarà el juliol o agost d'aquest 2024».

També es planteja a l’executiu que concreti «quines mesures té previstes per actuar sobre aquesta activitat no regulada» i quines indemnitzacions o ajuts es preveuen «per als privats o ajuntaments que pateixen l'espoli en els seus terrenys».

En aquest sentit, David Saldoni remarca que «calen respostes per part del govern de la Generalitat a l'espoli del llentiscle, ja que és important poder defensar els drets dels Ajuntaments i dels propietaris que veuen malmeses les seves finques sense cap mena de mesura al respecte; agreujant la inseguretat als boscos».

Junts posa en relleu que hi ha molts pobles on es fa aquesta pràctica furtiva, la qual cosa hi hagi molts espais forestals afectats, i que això «representa un risc per al medi, per la manera com s'està fent, sense cap normativa» que ho reguli. En aquest sentit, Anna Llobet, alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, un dels municipis on sovint es detecta aquesta pràctica, denuncia que «aquests furtius no només fan malbé la planta, sinó que per fer-ho també malmeten camps de cultiu i tanques dels llocs per on passen amb els vehicles, sense cap mena de permís. A més, molts cops deixen brutícia al bosc i encenen fogueres, amb el greu risc d'incendi que això suposa».

L'espoli del llentiscle fa temps que dura, però alguns propietaris forestals de la Catalunya central asseguren que, des de fa un temps, s'ha disparat. Els recol·lectors arriben al bosc amb furgoneta, en grups de més de 10 persones, i ho fan sense cap permís del propietari i molts cops d'amagat.

El llentiscle és una planta silvestre que creix al sotabosc de Catalunya. Té un fruit vermell que conserva l'olor durant temps i una fulla verda perenne que aguanta molt bé sense caure. Es ven al voltant dels 15 euros el pom i està molt demanat al mercat de la flor, tant a Catalunya, per fer rams decoratius o corones funeràries, com als països del nord d'Europa. A més, també té molta sortida al sector farmacèutic per fer-ne cosmètics, productes d'ortodòncia o complements alimentaris.

Per això, molts grups organitzats l'espolien de manera indiscriminada i a l'engròs, sense demanar permís als propietaris de les finques ni tampoc tenint en compte l'impacte ambiental de l'estassada.

El desembre passat, en una informació publicada per l’agència ACN, el subdirector general de boscos, Enric Vadell, explicava que ja s'havia acabat la redacció de l'ordre i que s'havien iniciat els tràmits per a la seva informació pública. Tot i això, calculava que encara trigaria uns vuit mesos a aprovar-se i, per tant, que es pugui aplicar.

També Unió de Pagesos ha demanat en repetides ocasions la publicació d’una ordenança reguladora, per tal de proporcionar «cobertura legal i control del comerç que dificulti aquesta activitat il·legal».