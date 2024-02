La biblioteca municipal de Sant Vicenç de Castellet ha implementat per primera vegada al municipi el servei d’aula d’estudi nocturn, oferint l’oportunitat als estudiants per preparar-se durant la temporada d’exàmens en un entorn de tranquil·litat i silenci després del tancament habitual de la biblioteca. L’Ajuntament assegura que la resposta d’utilització ha estat molt positiva, així com la valoració que n’han fet els usuaris, motiu pel qual es planteja repetir aquesta mesura en altres períodes. El servei va estar disponible des del 8 de gener fins a l'1 de febrer, de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit.

En aquesta primera experiència el servei l’han utilitzat principalment estudiants universitaris durant les primeres setmanes, i posteriorment estudiants de Batxillerat en les dues últimes. El nombre d'assistents va oscil·lar entre 16 i 18 durant els dies de màxima afluència, amb una lleugera disminució els divendres, el dia més tranquil. Amb l'objectiu de recollir la valoració dels usuaris, es van realitzar enquestes de satisfacció del servei, les quals van reflectir una aprovació notable. Els estudiants van destacar especialment la tranquil·litat i el silenci com a factors clau que els van permetre concentrar-se amb èxit en la preparació dels exàmens.