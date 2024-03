L'R4 i l'R12 han recuperat aquest dilluns el servei habitual un cop reparats els danys provocats per l'esllavissada d'aquest diumenge entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar, que no va deixar ferits, però va provocar demores en el servei al llarg de tot el dia. Els tècnics d'Adif s'han centrat a reparar les travesses i el balast afectat de la via, així com la xarxa que protegeix el talús d'on van caure les pedres i sanejar la trinxera afectada on va tenir lloc l'esllavissada. Fonts de la companyia han assegurat que en els pròxims dies es valorarà si cal dur a terme una actuació de millora més a fons a la zona afectada.

El gestor ferroviari apunta que un dels possibles desencadenants del moviment de terra podria haver estat la intensa pluja de diumenge al matí, però matisa que encara cal estudiar amb més profunditat les causes. També recorda que les actuacions a la xarxa en aquest àmbit "han estat contínues" en els darrers anys. Per exemple, recorda que a la ubicació de l'accident de l'any 2018, amb una víctima mortal, que va tenir lloc a uns tres quilòmetres del punt de l'esllavissada, es van dur a terme obres d’emergència per valor de 8 milions d’euros.

D'altra banda, la companyia ha anunciat recentment obres en trinxera a un quilòmetre d'on hi va haver l'esllavissada. Les tasques de reparació consistiran a reparar dues-centes travesses, estabilitzar els talussos i sanejar la trinxera. S’hi col·locarà, a més, una malla nova. Les mateixes fonts de la companyia destaquen que, precisament, l’existència de la malla en el punt on aquest diumenge va tenir lloc l'accident "va minimitzar l’impacte del despreniment", que no va causar danys personals.

El descarrilament es va produir al quilòmetre 3,18 entre Castellbell i Vacarisses, a 3/4 de 8 del matí, quan hi va haver una esllavissada sobre la via. Al tren, que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders, hi anaven 37 viatgers, que no van resultar ferits. L'accident va activar els protocols en coordinació amb Protecció Civil per procedir el transbordament dels passatgers a un altre tren, que es va situar en paral·lel.

L'esllavissada a només uns quilòmetres del punt on va tenir lloc l'accident amb una víctima mortal l'any 2018 va generar crítiques sobre la necessitat d'invertir més en el manteniment de la infraestructura. El mateix diumenge, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, demanava a Renfe més inversió en manteniment a la zona per evitar accidents. Explicava que hi havia una trinxera oberta que necessitava molt manteniment, «perquè quan plou una mica les conseqüències són aquestes».