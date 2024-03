Tot un dia de retards per un descarrilament a la línia de Manresa

Nou ensurt a la línia de Manresa de Rodalies de Renfe. Ahir, a 3/4 de 8 del matí, a conseqüència d’una esllavissada sobre la via entre Castellbell i el Vilar i Vacarisses les rodes davanteres de la màquina davantera d'un tren van descarrilar. No hi va haver ferits, però es van generar demores en el servei al llarg de tot el dia. Aquest dilluns al matí, Adif ha informat que s'han acabat les tasques de reparació de la infraestructura i que s'ha recuperat la circulació per les dues vies.

Entre les 09.17 i les 09.40 d'ahir, la circulació ferroviària va romandre interrompuda a petició de Bombers. Tot seguit es va passar a circular en via única al tram afectat, el que va repercutir en trens amb origen o destinació Manresa i trens de l’R12 fins a Lleida, amb un retard mitjà de 15 minuts.

A 2/4 de 7 de la tarda, Regió7 va poder constatar com arribava a Manresa un comboi que alguns dels usuaris que estaven a l’estació portaven esperant més de vint minuts. Mariví Torres anava cap a la parada Fabra i Puig de Barcelona, perquè viu allà, i es queixava que els trens van anar malament tot el dia. «Per venir he tingut sort i l’he pogut agafar més o menys puntual, però anava molt ple i ara m’he hagut d’esperar gairebé mitja hora», detallava, just abans de pujar al tren que no es podia permetre perdre.

Un altre usuari, Genís Rescalvo, va baixar a Manresa després d’una «llarga expedició» des de l’estació de Terrassa. «En principi l’havia d’agafar a les 17:18 i no ha arribat fins a 3/4 de 6 i després s’ha quedat parat com vint minuts entre dues estacions», relatava. Afegia que li va donar la sensació que el tren anava molt més ple del que sol ser habitual en aquest trajecte. Un altre dels passatgers del comboi, Guillem Franc, explicava que el trajecte que sol fer en poc menys d’una hora, va trigar ahir una hora i mitja. Després d’agafar un primer tren de la R3 de Mollet fins a Montcada Bifurcació, el trajecte de tornada a casa per aquest artesenc va ser més llarg a causa dels retards de l’R4.

A 2/4 de 8 de la tarda, el personal d’Adif continuava treballant i la previsió era que es pogués recuperar la plena normalitat a l’inici del servei d’avui.

L’accident s’havia produït a tres quilòmetres del punt on el 2018 hi va haver un accident similar que es va saldar amb una víctima mortal.

37 passatgers i cap ferit

Ahir, al tren que feia l’itinerari entre Manresa i Sant Vicenç de Calders hi viatjaven 37 passatgers i cap d’ells va resultar ferit.

El descarrilament es va produir al quilòmetre 3,18 entre Castellbell i Vacarisses. Ahir, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, demanava a Renfe més inversió en manteniment a la zona per evitar accidents. Explicava que hi havia una trinxera oberta que necessitava molt manteniment, «perquè quan plou una mica les conseqüències són aquestes». I la companyia ferroviària va recordar que a la ubicació de l’incident de 2018 es van realitzar obres d’emergència per valor de 8 milions d’euros. I que les actuacions a la xarxa en aquest àmbit són contínues.

El talús té instal·lada una malla protectora, que va permetre minimitzat l’impacte del despreniment. Tot i això, algunes pedres van acabar a la via i les rodes del davant del primer cotxe hi van impactar i van acabar fora dels rails.

Els 37 passatgers, que sortosament no van resultar ferits, van ser evacuats de la zona amb un transbordament a un altre tren situat en paral·lel i van continuar el trajecte en sentit Barcelona.

Al lloc dels fets es va treballar amb gats hidràulics per tornar a posar el tren sobre els rails i desplaçar-lo per comprovar la magnitud dels danys. Tècnics d’Adif també van treballar per reparar la xarxa que cobreix el talús des d’on van caure les pedres.

A l'entorn de les 3 de la tarda es va aconseguir tornar a posar sobre la via la màquina que havia descarrilat. Un cop condicionada i apartada, els tècnics d’Adif van continuar treballant en la reparació del tren, de la via fèrria i de l’entorn en el qual s’havia produït l’esllavissada. Aquestes tasques s'han donat per acabades aquest dilluns, poc abans de els 7 del matí.