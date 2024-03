Familiars de Dolors i Isidre Orrit, desapareguts fa 35 anys a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, van fer un acte de commemoració a Súria amb motiu del dia de les persones desaparegudes. Tot i que la convocatòria no va tenir èxit, membres de la família Orrit van llegir un manifest i després es va passar a la projecció del film que explica el cas, firmat per Ferran Ureña i Marc Solanes.

Mari Carme Orrit, germana dels desapareguts, va recordar la importància de seguir buscant per tal que els familiars "puguin deixar enrere l'angoixa de no saber tan sols si són vius o morts". La seva filla va llegir el manifest en el qual deia que "quan desapareix una persona, no ho fan els seus drets".

El documental "Els Orrit" ja es va projectar a Súria el 2 de setembre de l'any passat, quan faltaven tres dies perquè es complissin 35 anys de la desaparició de Dolors i Isidre Orrit. Es tracta d'una reconstrucció del que va passar a partir de la nit del 4 al 5 de setembre de l'any 1988, quan Isidre i Dolors Orrit van desaparèixer de l'hospital de Manresa en unes circumstàncies totalment inexplicables i sense deixar cap rastre. Des de llavors, la família els busca.