Els carrers del nucli antic de Sant Vicenç de Castellet s’han omplert aquest diumenge al matí de vehicles de tracció animal que eren el principal mitjà de transport de fa un segle. Carruatges que són avui peça de museu, però que es mantenen vius amb la celebració de la Festa de Sant Antoni. I un segle, precisament, complia i celebrava l’entitat que la fa possible en aquest municipi, l’Associació Cultural de Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet, fundada el 1924.

Entitat que en va agafar les regnes quan la festa, d’una manera més espontània, però amb programa propi, ja feia com a mínim 10 anys que se celebrava. De manera que aquest cap de setmana també es commemoraven 110 anys de la Festa de Sant Antoni al poble (és del 1914 el primer programa del qual es té constància).

Placa commemorativa

En aquest context centenari, la festa ha tingut enguany tres moments diferencials. D’una banda, l’exposició oberta a l’Espai Ateneu de la biblioteca «10 anys de Gremi, 110 anys de festa». De l’altra, la xerrada que es va dur a terme en el mateix espai amb el títol «Sant Antoni i els Tres Tombs, el ritual i la festa», a càrrec de l’etnògraf i estudiós de la cultura popular Xavier Orriols. I, el tercer, la descoberta d’una placa commemorativa del centenari de l’entitat, que deixa constància de l’efemèride a la pedra damunt de la qual s’alça el monument del cavall.

Aquest diumenge al matí, desenes de carros i carruatges i cavalleries, han desfilat des de l’espai de Cal Soler (on s’ha fet la concentració i esmorzar) fins davant de l’església, on s’ha fet la ritual benedicció, per tot seguit marxar cap als principals carrers del nucli antic, amb la plaça Clavé com a punt neuràlgic, per culminar amb els tradicionals Tres Tombs.

Gran part dels carruatges són propietat de la mateixa entitat organitzadora i ara centenària, que sobretot durant les dues últimes dècades ha dedicat gran part dels seus esforços a recuperar, restaurar i preservar amb aquests elements, com ara la diligència, l’antic carro dels bombers, el dels tortells o una tartana de sostre de tela.

En diferents moments de la celebració es va retre homenatge a persones que durant els últims anys han estat al capdavant de l’entitat.