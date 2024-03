Comencen els treballs per pintar el quart mural de Caramelles al centre de Súria

La creació de murals de Caramelles al centre urbà de Súria continua amb l’inici dels treballs de pintat en una de les façanes de la piscina municipal, tocant a la plaça de Sant Joan, amb una imatge dedicada a les colles del Foment Cultural. Actualment, ja es troba molt avançat el mural dedicat a les colles del Tro Gros i la Coral Sòrissons a l’Estació d’Autobusos, iniciat el passat mes de febrer.

Últim cap de setmana de març

Amb aquests dos nous murals es completarà la iniciativa impulsada el 2023 per l’Ajuntament de Súria i la Comissió de Caramelles per tal que la festa surienca estigui present durant tot l’any en l’espai urbà de la vila. L’any passat van ser pintats els murals dedicats a les colles de l’Agrupació Sardanista i la Societat Coral La Llanterna (façana de la Piscina Municipal) i de l’Altatxu (escales del carrer Vilanova).

Estat actual del mural de Caramelles dedicat a les colles del Tro Gros i de la Coral Sòrissons / AJUNTAMENT DE SÚRIA

El disseny i realització dels murals és a càrrec de grup de joves artistes suriencs Pau Hernández, Pau Juárez, Abel Martínez i Maria Vila. Com en els murals realitzats l’any passat, els d’enguany incorporaran fragments d’El Cant del Poble com a himne que s’ha convertit en un dels símbols de les Caramelles surienques. Els dies centrals de les Caramelles de Súria seran dissabte 30 i diumenge 31 de març.

Tret de sortida

L’arrencada del programa, però, ja serà aquest diumenge 17 de març amb el Vermut Caramellaire al Parc Municipal Macary i Viader, una de les activitats que han estat incorporades en les darreres edicions de la festa.