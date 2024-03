Treballadors de Lledoners denuncien una «falta d’autoritat»

Prop de 200 treballadors penitenciaris van tornar a bloquejar aquest dilluns les portes de Lledoners, sumant-se a les accions que van començar divendres a les presons catalanes després de l'assassinat per part d'un intern d'una cuinera de la presó Mas d'Enric, a qui van recordar amb un minut de silenci. La seva mort és el que els ha fet esclatar per reclamar més mesures de seguretat per evitar els incidents que, en el cas de la presó bagenca, s'han més que duplicat en els darrers tres anys, passant dels vuit-cents expedients disciplinaris del 2020 als prop de dos mil amb què es va tancar el 2023.

"Els funcionaris no tenim autoritat, cada vegada són més freqüents els insults, les amenaces o les agressions", lamentava el Jordi, un dels funcionaris que des de primera hora del matí i fins a les nou del vespre van tallar l'accés a la presó cremant pneumàtics, branques i cartons. "No tornarem a la normalitat fins que no dimiteixi la consellera Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó", advertia el mateix treballador.

Lledoners tanca el 2023 amb 2.000 incidents

Els treballadors penitenciaris responsabilitzen el Departament de Justícia de l'increment de la conflictivitat a les presons. El portaveu sindical de CCOO a la presó de Lledoners, Òscar Besa, explicava que, en el cas concret d'aquest centre, hi ha hagut un increment significatiu dels expedients disciplinaris oberts per agressions, insults, amenaces o tràfic de drogues. Dels vuit-cents expedients del 2020 s'ha passat als prop de dos mil del 2023 en un centre amb uns 800 interns aproximadament. "D'ençà de la pandèmia no han parat de créixer els incidents fins al punt que, avui en dia, a Lledoners estem al nivell de presons més grans com Brians 2", posava en relleu Besa.

Per al representant d'UGT a Lledoners, Jordi Vicente, aquest increment respon a una política penitenciària "poc restrictiva" que considera que dona ales als interns per protagonitzar tot tipus d'incidents. "La figura del funcionari de presons cada vegada té menys reconeixement i autoritat fins al punt que molts interns es veuen en cor d'encarar-s'hi perquè saben que no se'ls aplicarà cap tipus de mesura sancionadora perquè el Departament de Règim Tancat (DERT) està saturat i no hi ha prou recursos per fer front a l'increment de la conflictivitat", remarcava Vicente.

Per tot plegat, els funcionaris que protesten reclamen més mesures de seguretat i un increment de la plantilla. Actualment, a Lledoners treballen 305 tècnics especialistes, els coneguts com el personal de blau, a banda del personal d'educació, salut i entitats. De la mateixa forma que a la resta de presons, no volen aturar el bloqueig fins que no hi hagi canvis en la cúpula penitenciària per acabar amb "una situació d'inseguretat" que, segons diuen, no només afecta treballadors sinó també als mateixos interns que poden ser víctimes d'agressions.

Serveis sota mínims i interns a les cel·les durant la protesta

La segona jornada de protesta a Lledoners per reclamar més seguretat va tornar a aturar l’activitat al centre penitenciari, obligant els interns a romandre a les cel·les, amb sortides puntuals amb grups reduïts per comprar al petit economat que tenen en cada mòdul o fer trucades. Durant tot el dia, el centre va funcionar sota mínims, sense entrades ni sortides de la presó, amb un petit equip de funcionaris que van cobrir tot el torn fins al vespre. Fonts sindicals van assegurar a aquest diari que durant la jornada no va tenir lloc cap incident a la presó i que es garanteixen uns serveis mínims amb el suport dels Mossos per vetllar per la seguretat.

