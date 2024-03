Les famílies que reclamen l’edifici de l’institut a Navàs preparen noves accions malgrat la incertesa política

La Plataforma per un institut digne a Navàs, que exigeix la construcció d’un edifici públic de secundària al poble, prepara noves mobilitzacions després de Setmana Santa. Amb la represa de les classes, les famílies de l’Institut Escola Sant Jordi impulsores del moviment, es reuniran per concretar «quines accions emprendrem a partir d’ara», amb la possibilitat de portar algunes d’aquestes protestes fins a Barcelona, segons ha apuntat la presidenta de l’AFA i membre de la plataforma, Esther Claumarchirant.

Amb aquestes accions es pretén donar continuïtat a les mobilitzacions d’aquests últims dies, que culminaven divendres amb un tall de carretera a la C-16 després de quatre nits d’acampada a les instal·lacions on hi ha els actuals barracons. I és que, «això no ha estat un bolet», sosté Claumarchirant, i si bé «no esperàvem» una situació política com l’actual, sense pressupostos i amb una convocatòria d’eleccions, «estem decidits a continuar i a fer-nos escoltar perquè, surti qui surti, les nostres demandes no els vinguin de nou».

Acampada al pati on hi ha els barracons de l'Institut Escola, la setmana passada / ARXIU | EDUARD VEGA

La reunió dels membres de la plataforma, que també s’obrirà a qui vulgui donar-los suport, es farà després de festes en una data encara per decidir, i serà a partir d’aquí que s’aniran concretant les possibles accions a emprendre i el moment en què es faran. En principi, es descartarien nous talls de carretera, però, en canvi, sobre la taula hi ha la possibilitat d’organitzar noves tancades com la de la setmana passada al pati del solar on hi ha els barracons, que en aquest cas «es farien de manera periòdica», apunta Claumarchirant. També es plantegen fer-se sentir a Barcelona, «que és on realment es prenen les decisions», però en aquest cas possiblement «ja de cara al nou govern per economitzar esforços». Igualment, es vol reforçar la presència a les xarxes socials.

Malgrat l’impàs que s’ha generat ara amb el nou context polític, sense pressupostos i amb un govern en funcions, es vol mantenir el contacte amb el departament fins al punt que la direcció del centre ha demanat als Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central que convoqui una reunió amb l’AFA del centre per tornar a tractar la qüestió de l’edifici. Conscients de la situació actual «volem gastar un últim cartutx amb el departament actual per veure si es manté el compromís que aquest edifici es construirà, passi el que passi a les eleccions», reitera Claumarchirant. Diu que, per l’experiència que hi ha hagut amb diferents governs després dels anys que fa que esperen l’edifici, «som escèptics i no hi confiem gaire, però insistirem i pressionarem, perquè és l’únic que podem fer».