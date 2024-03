L’Alça't de Sallent consolida la festa gegantera de tot un cap de setmana

Els gegants i nans de Sallent han estat els grans protagonistes del cap de setmana a la vila amb una edició de l’Alça’t que ha omplert de música i cultura els carrers de la vila i que ha consolidat el format de la festa. El punt de culminant ha estat aquest diumenge amb la trobada general, que ha acollit un total de 13 colles geganteres vingudes d'arreu de Catalunya, entre els quals destacaven com a convidats d’honor d’enguany els de la Pedrera de Barcelona: el rei Gaudí i la reina Pedrera, el Forjat i el Badalot. Trobada que es va completar amb la tradicional mostra de balls dels participants. A més, l’edició d’enguany ha servit d’inici de la celebració dels Nans, que aquest 2024 farà 40 anys que van ballar per primera vegada.

Trobada de gegants de diumenge / GOKA FOTOGRAFIA

Ha estat un cap de setmana rodó i amb un programa d’activitats ampli i consolidat d’una festa que va rebre l’any passat el premi Lacetània de les arts i la cultura a millor iniciativa en cultura popular l’any passat, i que ja és una de les referències al calendari comarcal.

I és que tot plegat perquè grans i petits puguin gaudir del bestiari del seu poble i rellançar aquesta tradició. I no només dels gegants, sinó també les figures fetes per ells mateixos. En aquest sentit, la Trobadeta, va tenir rècord de participació amb nous infants que havien creat els seus capgrossos per a l’ocasió. El dimoni de Sallent, el Maqui… eren algunes de les figures que es van poder veure dissabte a la tarda recreades. Amb un recorregut més llarg que el de l’any passat, els infants van poder agafar forces amb el berenar que tenien preparat des de la colla de geganters sallentina.

Nombrosos infants van portar la seva pròpia figura a la Trobadeta / GOKA FOTOGRAFIA

Abans, però, el tret de sortida va ser ja divendres amb una cercavila pel centre del poble amb petits i grans participant del seguici. D’altra banda, el concert de gralles va comptar enguany amb servei de barra, un fet que va ajudar a que molta gent es parés a fer el vermut mentre gaudia, primer de les gralles de l’escola municipal de música cal Moliner i, després, de la música dels Ginjolers.