Un intern agredeix un funcionari a Lledoners amb els vidres trencats d'una finestra

Una setmana després de l'esclat de la crisi als centres penitenciaris, Lledoners ha viscut un nou episodi d'agressions aquest diumenge, quan un intern del Departament Especial de Règim Tancat (DERP) va trencar la finestra de la seva cel·la i amb els vidres trencats va intentar agredir els funcionaris que van entrar equipats per reduir-lo. A un dels treballadors, el va arribar a apunyalar diverses vegades, però en tenir l'armilla posada, no va patir cap lesió important. Tot i això, li va fer un tall a la mà i un cop a la cara i va requerir assistència mèdica.

Segons ha pogut saber Regió7, l'intern ja havia protagonitzat un incident a primera hora del matí, quan es va barallar amb la resta d'interns del mòdul 4. Es tracta del mòdul on ingressen la majoria d'interns condemnats per delictes d'agressió sexual, encara que fonts sindicals confirmen que aquest intern que procedia del Centre Penitenciari de Joves no està relacionat amb delictes d'índole sexual. Les mateixes fonts expliquen que des del seu ingrés en aquest mòdul "va començar a extorsionar la resta d'interns fins que aquest diumenge va tenir lloc una baralla campal que va acabar amb el seu ingrés al règim tancat". En aquest departament de règim tancat és on, posteriorment, va succeir l'agressió als funcionaris amb els vidres.

Un altre funcionari acaba ferit al pati de la presó

En el mateix dia a Lledoners hi va haver una altra agressió al patí de la presó, on un intern va començar a cridar per alterar l'ordre. Quan els funcionaris el van intentar calmar, els va començar a donar cops de puny i un d'ells va acabar amb una ferida al llavi i a la boca, de forma que va requerir assistència mèdica. Els sindicats afirmen que des que va començar la crisi de les presons diumenge va ser el dia "més tens" que s'ha viscut a Lledoners, amb un total de deu interns que van acabar ingressant al departament de règim tancat.

Sis funcionaris agredits el cap de setmana a Catalunya

Els treballadors de les presons s'han tornat a manifestar aquest dilluns a les portes de Brians 2 per denunciar que la conflictivitat dins les presons no s'ha aturat d'ençà que va començar la protesta. Durant aquest cap de setmana, hi ha hagut sis funcionaris de presons que han resultat ferits, tots ells de forma lleu, a les presons de Joves, Ponent i Lledoners.

Com a portaveu del CSIF, Alberto Gómez, ha assegurat des de Brians 2 que aquestes agressions del cap de setmana "no són un fet aïllat" sinó que s'emmarquen dins de "l'increment d'agressivitat i violència" que porten denunciant els darrers anys. Per a Gómez, la resposta de l'administració des de la mort de la cuinera a Mas d'Enric està sent "patètica" i ha lamentat que la consellera "només ha mostrat empatia i preocupació per la població interna, en cap moment pels treballadors".

Les mesures per reforçar la seguretat ja estan en marxa

Fonts del Departament de Justícia han confirmat a aquest diari les dues agressions a funcionaris que hi ha hagut a Lledoners aquest cap de setmana i han remarcat que en ambdós casos van ser ferits de caràcter lleu que van requerir atenció mèdica. Les mateixes fonts han assegurat que ja s'han posat en marxa les mesures per millorar la seguretat als centres que es van anunciar per part de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, en una compareixença la setmana passada.

Aquestes mesures consisteixen en "accions immediates" per a la reducció de riscos als tallers i serveis del CIRE. En aquest sentit, fonts del departament expliquen que ja s'ha reforçat la presència de personal de vigilància als serveis -especialment a la cuina - i que s'han començat a facilitar més aparells de comunicació i polsadors d'alerta personal. També s'estan revisant les diferents destinacions laborals (tallers o serveis) per valorar si el perfil dels interns és adequat.

Per un altra banda, les mateixes fonts indiquen que s'està treballant en "mesures estructurals" per "millorar el clima social" dels centres. Primer, amb la incorporació des de l'1 de març de 111 nous professionals en totes les presons catalanes especialitzats en prevenció i gestió de conflictes (a Lledoners n'hi ha 2 per prevenir suïcidis i 2 per evitar conductes disruptives); també amb la previsió d'ampliar la plantilla a 407 nous funcionaris i, finalment, amb la creació d’unitats d’intervenció especialitzades per interns i amb problemes d’adaptació als mòduls ordinaris de vida. Aquestes unitats es desplegaran a Puig de les Bases, Dones-Brians 1, CP Joves i Brians 2, en una primera fase; i a la resta de centres penitenciaris del país, en una segona fase.

