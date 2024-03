Crema el sostre d’una nau al barri de la Coromina de Cardona

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dimecres a la tarda un incendi en el sostre d’una nau situada al barri de la Coromina de Cardona. El foc s'ha originat durant unes obres en la mateixa nau.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís pel foc a 2/4 de 5 de la tarda i hi han enviat quatre dotacions terrestres. En arribar, han comprovat que el foc cremava el sostre de la nau i han hagut d’utilitzar el vehicle autoescala per accedir fins a la coberta. La seva actuació ha permès que les flames no es propaguessin per la resta de la nau.

Els efectius dels Bombers han pogut extingir el foc que, finalment, ha cremat una part de la coberta i uns plàstics. Després d’inspeccionar i ventilar la zona, s'han retirat del servei.