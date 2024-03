Les Caramelles de Callús augmenten la participació

Les Caramelles de Callús se celebren aquest cap de setmana amb més participants que l'edició de l'any passat. En total, hi formen part uns 200 adults i prop de 180 infants amb les seves respectives famílies.

Anna Santamaria, membre de la comissió organitzadora, celebrava que cada any s'hi apunti més gent i afirmava que "la tradició està més viva que mai". En el grup infantil aquest any ha adaptat la cançó Mercè de Strombers i l'ha dedicada a Ferran Gallart, vocalista del grup que va morir el setembre de l'any passat.

Membres de la comissió festejaven que la pluja no els hagi xafat la tradició, perquè, segons admetien, si hagués plogut no s'hauria pogut fer per falta d'espais al poble. Està previst que la jornada acabi amb la ballada final a la carretera de Cardona, on s'ajunten els grups de grans i petits.