Fent País celebrarà el seu 11è aniversari amb concerts, activitats infantils, foodtrucks i sorteigs a Castellnou

El portal d’experiències Fent País celebrarà el seu onzè aniversari el pròxim dissabte 20 d'abril, i ho farà amb una festa lúdica i cultural a la masia de Cal Segudet, amb vistes a Montserrat, a Castellnou de Bages.

L’empresa manresana aposta per un format semblant al de l’any passat, a l'estil d'una festa major, que consistirà en un festival que omplirà la jornada de concerts, amb Canela n’Drama, a la 1 del migdia, Enric Ez a les 5 de la tarda, i Mogambo Live a 2/4 de7.

Pel que fa a les activitats infantils, s'han preparat diverses activitats des de 2/4 d'11 del matí fins a les 8 del vespre. Sota un gran envelat, s'hi podrà trobar la zona de jocs dinamitzada pel CAE, amb jocs gegants, cooperatius i altres materials i propostes. L'Associació LaCrica oferirà tallers de circ per a la canalla.

També sota l’envelat, El Taller del Bosc farà entretenir a grans i petits amb un taller per fer figures de fusta, a les 2 del migdia, i la companyia d’animació infantil Ai Carai animarà als més menuts d'11 a 2/4 de 2 amb contacontes i jocs sota una gran alzina centenària. A les 4 de la tarda, David Joglar els farà ballar i saltar al so de la seva guitarra.

Per als infants una mica més grans, Gaudire ha preparat un escape room enmig del bosc, a partir de les 12 del migdia, que farà que reflexionin sobre el canvi climàtic i on hauran d’evitar el llançament d’un coet en 60 minuts.

Durant tot el dia es podrà gaudir de les propostes gastronòmiques dels foodtrucks amb entrepans, creps, pizzes, gelats… i el servei de barra per fer un bon vermut. També es faran diversos sortejos, i es donaran obsequis i hi haurà altres sorpreses al llarg de tota la jornada.

L'organització confia repetir l'èxit de l'any passat, en què la festa va aplegar més de mil persones amb activitats per a tota la família.

Per obtenir més informació i comprar les entrades, es pot visitar el web festamajor.fentpais.cat.

Fent País celebra onze anys / FENT PAÍS

Un portal que ha anat creixent

Fent País va néixer l’abril del 2013 de la mà de cinc joves bagencs i actualment s’ha convertit en el portal d’experiències d’oci i turisme més gran de Catalunya. L’empresa aposta per propostes autèntiques i pensades per regalar que tinguin un impacte positiu al territori. En 11 anys, l’empresa manresana ha generat reserves per valor de més de 7,5 milions d’euros a petites empreses del país i enguany té com a objectiu augmentar un 20% la facturació, a més, preveu superar els 650 punts de venda de distribució de la capsa regal d’experiències.