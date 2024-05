Frusten un robatori a Salelles i el presumpte lladre acaba accidentat a la C-37z

La Policia Local de Sant Salvador de Guardiola ha frustrat un intent de robatori al polígon industrial de Salelles. Efectius del cos van rebre, ahir a la tarda, l'alerta d'un veí del nucli de Sant Salvador de Guardiola per la presència d’una persona estranya al polígon. Quan la patrulla va arribar al lloc per identificar a la persona, aquesta va fer cas omís a les ordres dels agents i va fugir del lloc conduint de forma temerària i posant en perill als usuaris de la via.

Després de fer un seguiment del vehicle, es va localitzar el presumpte lladre accidentat a la carretera C-37z. Els agents van localitzar a l'interior del vehicle diferents estris que podrien ser utilitzats per cometre robatoris. El conductor ha quedat imputat per diferents delictes.

En l'actuació també hi ha van participar efectius de Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers.