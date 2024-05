L’institut públic de Sant Vicenç dona a conèixer al poble el treball de realitat virtual que ha fet de Castellet

L’Institut Castellet de Sant Vicenç ha mostrat en públic aquesta setmana el resultat del projecte tecnològic i de realitat virtual «Descobrint Castellet», que uns 160 alumnes i 11 professors del centre han elaborat aquest curs des de diverses disciplines, i que ha donat lloc a una proposta museogràfica i turística per conèixer passat i present del conjunt monumental mitjançant vídeos 360 graus i recorreguts virtuals per l’espai (vegeu Regió7 de dimarts).

L’acte ha servit per ensenyar al poble un dels elements més emblemàtics del seu patrimoni local des d’una nova perspectiva, i per reivindicar el treball en equip que l’ha fet possible. A més, a partir d’aquesta presentació, els diversos productes que han sorgit del projecte s’han posat al servei de l’Ajuntament perquè els pugui fer servir de cara al projecte de museïtzació que està preparant sobre Castellet. I és que, la presentació va comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, i de la regidora d’Educació, Isabel Molina, que van elogiar la potencialitat de projectes com aquest davant de la resta de personal assistent, entre els quals, el director de l’institut, David Sanz, i el cap d’estudis d’FP del centre, Pere Lluís Rovira, que ha liderat la coordinació del projecte.

En la presentació es va explicar l’origen del projecte, i es va posar en relleu l’interès que Rovira assegura que ha despertat dins i fora del centre, «per la seva envergadura, pel fet de ser real i proper, per la seva utilitat, per la tecnologia i la metodologia emprades, i pels beneficis pedagògics». També es va reconèixer als col·laboradors externs del projecte, entre els quals hi ha deu entitats o empreses i professionals a títol individual, i es van mostrar els productes finals, des dels vídeos elaborats fins al recorregut virtual per Castellet o l’experiència immersiva de la transformació de l’ermita al llarg del temps.

Finalment, es va parlar de futur, en el sentit que «a partir d’aquest projecte marc en podem replicar més fàcilment altres de semblants que combinin història, art i tecnologia, entre altres», apunta Rovira. De moment, ja hi ha prevista una col·laboració amb l’Escola Montserrat, també de Sant Vicenç, perquè els alumnes treballin el projecte des del vessant del màrqueting i la seva possible explotació turística.