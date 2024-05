L’Institut públic de Sant Vicenç elabora un projecte museogràfic i turístic sobre Castellet

Descobrir com són i com possiblement van ser en el passat els diversos espais que conformen el conjunt monumental de Castellet, a Sant Vicenç, mitjançant un recorregut virtual i vídeos a 360 graus. És el resultat d’un intens treball elaborat al llarg d’aquest curs per uns 160 alumnes i 11 professors de diverses disciplines i cursos de l’Institut Castellet, d’aquesta població, prenent com a base les tecnologies digitals immersives. Acabat de sortir del forn, ja ha despertat l’interès de l’Ajuntament i també de la UOC, com a institució embrionària del projecte després de la formació que hi van fer els 11 docents implicats per assolir el nivell B2 de la Competència Digital Docent.

«Descobrint Castellet», que és el nom del projecte, es donarà a conèixer al poble en un acte a l’auditori, aquest dimarts a 2/4 de 7. S’hi mostraran els resultats d’un treball que es va començar a gestar el primer trimestre del curs arran de la participació d’aquests 11 professors en un cicle sobre tecnologia immersiva a la UOC.

A partir d’aquí va sorgir la idea de dissenyar «un projecte global de centre» basat en la realitat virtual i la realitat augmentada que pogués integrar diverses àrees curriculars amb alumnes tant de Cicles Formatius com d’ESO i Batxillerat, explica el cap d’estudis d’FP del centre, Pere Lluís Rovira. I com que «feia temps que teníem en cartera treballar el tema de Castellet després de la seva rehabilitació, ho vam ajustar a diverses disciplines que van des de la Química, fins a la Història, la Informàtica, la Tecnologia o Obres». A més, el projecte museogràfic sobre Castellet que ha aprovat fa poc l’Ajuntament «no contempla cap experiència immersiva, de manera que aquest treball hi pot encaixar», afegeix Rovira.

El projecte es començava a desenvolupar al gener, tant a les aules com pel que fa al treball de camp a Castellet, i ha durat fins ara, amb la implicació, més o menys intensa, d’uns 160 alumnes de set àrees curriculars diferents. El primer curs de Batxillerat hi ha participat a través del grup de cultura audiovisual, encarregat de guionitzar i gravar els vídeos 360 graus juntament amb la representació teatralitzada d’alguna de les escenes; i també a través del grup d’arts plàstiques, que ha dibuixat (amb estil lliure perquè no se sap exactament com eren) les pintures medievals romàniques que hi havia hagut a les parets de l’ermita de Castellet, i les ha digitalitzat per incorporar-les als vídeos i als recorreguts digitals. Un procés lligat al treball del grup de química (alumnes de grau mitjà d’operacions de laboratori), que ha sintetitzat els pigments que es feien servir per a aquestes pintures.

El grup d'arts plàstiques treballant a l'aula / MIREIA ARSO

Per la seva banda, estudiants de segon de Batxillerat i del cicle superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, han creat un recorregut virtual per l’ermita recreant la seva transformació al llarg del temps, amb la possibilitat de moure’s lliurement tant per l’ermita com per la torre o altres espais i conèixer què es veu mitjançant un àudio en diverses llengües elaborat per un altre equip, el de traducció (alumnes de diversos cursos i disciplines coneixedors d’idiomes). També s’ha constituït un grup d’obres (del Cicle de Grau Mitjà d’Obres de la Construcció) per recrear l’antic castell de Sant Vicenç després de prendre mides de les restes de la planta i dibuixar-la digitalment; mentre que el grup dels més joves (el d’història, de segon d’ESO), ha elaborat els cronogrames que permeten entendre l’evolució històrica d’aquest castell.

Han estat mesos de feina constant i en equip «que ha motivat molt els alumnes», apunta Rovira, i assegura que «en aquest institut mai no havíem fet un projecte tan gran i global», sense obviar les dificultats que diu que hi ha hagut «per aglutinar tants grups diferents i amb horaris també tan diferents».

Ha estat un repte que ha satisfet professors i alumnes, «i voldríem que fos un model per replicar altres anys». I és que, més enllà dels beneficis acadèmics i d’aprenentatge que ha aportat aquest projecte, «en un sol curs no podem fer tota la immersió de què és Castellet», a banda que també ha quedat pendent la part de l’aire lliure més vinculada al Geoparc. Fora de Castellet, també hi hauria altres opcions, «com l’ermita de Vallhonesta, o fins i tot el Castellbell o el Castellgalí».

Una de les imatges virtuals projectades a la pantalla / IES CASTELLET

El projecte no s’acaba aquí

Rovira vol deixar constància de la contribució d’especialistes externs en tot el procés d’elaboració del treball. Un treball que, a més, no s’ha acabat aquí, sinó que d’alguna manera tindrà continuïtat amb una col·laboració público-privada entre l’Institut Sant Vicenç i l’Escola Montserrat, també d’aquesta població. La idea és que, en el seu cicle de Màrqueting, els alumnes de l’Escola Montserrat treballin la promoció turística de Castellet prenent aquest projecte com a referent.

D’altra banda, i a partir de la presentació d’aquest dimarts, els diferents productes fruit d’aquest treball es penjaran a la web del centre, des d’on es podran consultar.

Primers reconeixements i premis

Tot i la seva curta trajectòria, «Descobrint Castellet» ha traspassat l’àmbit de l’institut i ja està obtenint reconeixements. D’una banda, ha guanyat el segon premi de la categoria de Centres Transformadors (per a projectes d’innovació pedagògica amb tecnologies digitals) del Fòrun Internacional d’Educació i Tecnologia de la Universitat Rovira i Virgili.

Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia / IES CASTELLET

De l’altra, també és un dels centres finalistes del concurs mSchools Awards 2024, que organitza la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Encara està en procés, i l’Institut Sant Vicenç ha de presentar el projecte el pròxim 8 de juny a Barcelona.

Fora de competició, aquest projecte també es va donar a conèixer en la darrera edició del Mobile World Congress, on van participar diversos centres promotors de propostes innovadores relacionades amb la tecnologia.

